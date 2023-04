"Patriotische Esskultur": "Die Tagespresse" verschickte Fake-FPÖ-Brief in Niederösterreich

Das Satireportal "Die Tagespresse" hat sich am Mittwoch als Verfasser der FPÖ-Fake-Briefe an Gastronomen in Niederösterreich zu erkennen gegeben. Auf der Website wurde geschildert, wie das Schreiben verfasst und an 500 Lokale versendet wurde. Die Landespartei hatte am Dienstag vor dem Brief, in dem die von Schwarz-Blau angekündigte Wirtshausprämie in Niederösterreich "verunglimpft" werde, gewarnt und rechtliche Schritte angekündigt.

"'Die Tagespresse' wollte helfen und den Freiheitlichen unter die Arme greifen. Wir packen selbst an, um die FPÖ-Versprechen einzulösen", teilte das Satireportal am Mittwoch mit. Um an die Adressen der Wirtshäuser zu kommen, habe man ChatGPT einen Webcrawler programmieren lassen. Man habe eine "lebensgefährliche Menge Grüner Veltliner aus Krems" konsumiert, "um beim Verfassen des Briefs den Tonfall der FPÖ möglichst präzise zu imitieren". Die Freiheitlichen hätten auf das Schreiben "dünnhäutiger als eine Käsekrainer reagiert".