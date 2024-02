Pendlerpauschale ökologisieren: Wer verlieren, wer profitieren könnte

Österreich ist ein Pendlerland. Damit ist das Pendlerpauschale ein geradezu unantastbares, wenn auch reformreifes, Privileg.

Die in Deutschland (und mittlerweile mehreren europäischen Ländern) streikenden Bauern signalisieren der Politik vor allem eines: Wer an gewissen Privilegien rüttelt, macht sich unbeliebt. Nun geht es beim Pendlerpauschale um eine viel größere Gruppe als jene der Bauern. Es geht um alle Berufe, quer durch das Land.

Damit Menschen, die in der Stadt arbeiten und am Land leben, nicht aus strukturschwachen Regionen abwandern, wurde in den 1970er Jahren das Pendlerpauschale erfunden. Die aktuelle Bundesregierung muss ebenfalls erfinderisch werden. Denn der 2020 beschlossene türkis-grüne Koalitionsvertrag sieht eine Ökologisierung des Pendlerpauschale vor, also dass Fahrten in die Arbeit mit dem Verbrenner weniger subventioniert werden sollen als die Öffi-Alternative. Wird sich die Regierung trotz erwartbarer Kritik an diese Reform wagen?

Fragt man die Grünen: Ja. Was ihnen konkret vorschwebt, wollen sie jedoch – wohl aus Vorsicht, keine Wählergruppen zu verschrecken – nicht kommunizieren. Also fragte profil bei Verkehrsexperten nach, welche Änderungen überhaupt möglich wären, um umweltbewussten Pendlern steuerlich entgegenzukommen. Und die anderen schlechter zu stellen.

Mehr Geld für CO2-sparende Autos möglich

Derzeit werden Autofahrten bereits dann gefördert, wenn Wohnort und Arbeitsplatz bloß zwei Kilometer auseinander liegen – für den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel gibt es erst ab 20 Kilometern eine Förderung. Das kritisiert Herwig Schuster von Greenpeace als „Ungleichbehandlung“ und fordert Anpassungen. Erstens soll es für alle ab einem Arbeitsweg von zwei Kilometer Unterstützungen geben. Zweitens fordert die NGO eine Kopplung des Pendlerpauschale an Umweltfaktoren. Das könnte so aussehen, dass Besitzer:innen von Autos, die weniger Abgase verursachen, ein höherer Zuschuss zustehen soll. Die CO2-Emissionen eines PKWs kann man am Zulassungsschein ablesen.

Fahrer von Verbrennern würden durch die Maßnahme einen Teil ihrer Zuschüsse verlieren.