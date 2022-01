Pflegerin schwarz beschäftigt: Agentur muss 8000 Euro zahlen

Aus der Mücke soll bloß kein Elefant werden. Thomas Kloiber, Inhaber der steirischen Agentur „Leben in Würde“, spricht von einem „Einzelfall, der in dieser Form in unserer langjährigen Branchenerfahrung noch nicht vorgekommen ist.“ Gemeint ist ein gerichtlicher Zahlungsbefehl, der sein Unternehmen verpflichtet, einer kroatischen 24-Stunden-Betreuerin rund 8000 Euro zurückzuzahlen und sie rückwirkend bei der Sozialversicherung anzumelden.