Physiker Andre Geim: "Habe den Nobelpreis aus der Mülltonne gefischt"

Ein Lagerfeuer in der jordanischen Wüste, müde Wanderer, ein Gesellschaftsspiel namens "Call my Bluff": Als der aus Russland stammende Physiker Andre Geim an der Reihe ist, erzählt er Pointen aus seinem Leben, und der Rest der Truppe muss raten, ob er blufft: "Ich bin in mediterranem Klima aufgewachsen", sagt er. "Ich war ein Lieutenant der Roten Armee." "Ich habe mehrere Fünftausender bestiegen." "Ich habe den ig-Nobelpreis gewonnen." "Als Student habe ich Interkontinentalraketen untersucht." Und: "Ich kenne Michail Gorbatschow persönlich." Jedes Mal vermuten die britischen Wandergefährten einen Bluff, nur die Bekanntschaft mit Gorbatschow trauen sie dem gebürtigen Russen zu. Tatsächlich ist es genau umgekehrt: Jeder seiner Sätze stimmt, den legendären Staatschef kennt Geim allerdings nur aus dem Fernsehen. Durch dieses Spiel sei ihm Anfang der Nullerjahre gedämmert, dass sein Leben nicht so trivial verlaufen sei, wie er immer gedacht habe, sagt Geim. Heute könnte er noch mehr spektakuläre Sätze in die Lagerfeuerrunde werfen: "Ich habe 2010 den Nobelpreis gewonnen." "Ich wurde von der Queen zum Ritter geschlagen." Oder: "Ich kann aus Handyschrott Gold machen."

Das ist jetzt fast 20 Jahre her. Damals sprachen viele von einem Wundermaterial, weil es nur ein Atom dünn, extrem stark, transparent und dicht ist. Gibt es Graphen schon in unserem Alltag?

Ich wusste, dass Grafit in dünnen Schichten ein sehr interessantes Material sein könnte. Deshalb habe ich einem Studenten gesagt, er soll es mit Polieren des Materials versuchen. Er scheiterte über Monate hinweg. Dann kam der legendäre Abend 2004. Grafit lag herum, und Klebeband. Beides gehört seit Jahrzehnten zur Grundausstattung eines jeden Materialwissenschaftslabors. Man klebt das Tape auf den Grafit, zieht es ab und hat dadurch eine besonders glatte Oberfläche, auf der man im Mikroskop die Atome sehen kann. Anstatt das Klebeband wie üblich in den Mistkübel zu werfen, legten wir es unter das Mikroskop. Das war unser Heureka-Moment: Wir sahen durchsichtige Partikel. Wir wussten, hier eine einzelne Lage Kohlenstoff vor uns liegen zu haben-Graphen.

Sie haben Ihre größte Entdeckung, für die Sie den Nobelpreis bekommen haben, während eines sogenannten Freitagabend-Experiments gemacht. Also in entspannter Atmosphäre, bei einem Bier mit Ihrem Kollegen Konstantin Novoselov. Wie ist das abgelaufen?

Andre Geim wurde 1958 in Sotschi am Schwarzen Meer geboren, wo er bei seiner deutschstämmigen Großmutter eine behütete Kindheit verbrachte. Über die Vergangenheit wurde in der Akademiker-Familie wenig gesprochen-auch um zu verhindern, dass das Kind in der Schule etwas ausplauderte. Erst als Geim um die 30 war, erfuhr er von der traumatischen Geschichte seiner engsten Verwandten. Seinen Großvater Nikolai Bayer, einen Kartografie-Professor in Charkiw, steckten die Sowjets 1946 für sieben Jahre in den Gulag, weil er sich nach dem Ersten Weltkrieg für eine autonome Ukraine eingesetzt hatte. Geims Vater wurde während des Zweiten Weltkrieges ins sibirische Straflager geschickt-weil er als Wolga-Deutscher automatisch als politischer Gegner galt.

Ihr Vater, Ihr Großvater und viele andere Verwandte mussten viele Jahre im Gulag verbringen. Sie leben seit 1990 in Westeuropa. Wie sehen Sie Ihre alte Heimat?

Geim

Ich bin entsetzt über die Mentalität der Menschen, egal ob im Westen oder in Russland, sich in Blöcke oder Nationalitäten einzuteilen. Das erinnert mich an Fußballfans, die ausrasten und zum Mob mutieren, wenn ihre Vereine gegeneinander spielen.

Was denken Sie über den Ukraine-Krieg, über Wladimir Putin?

Geim

Es gäbe keinen Krieg, wenn Putin nach seiner zweiten oder dritten Amtszeit abgetreten wäre. Er wäre als großer Präsident in die Geschichte eingegangen. Aber er ist ein schwacher Mann, der entschieden hat, an der Macht zu bleiben. Macht korrumpiert. Aber auch der Westen und die NATO haben ihren Anteil. Sie erinnern mich an Hooligans, die einen kleinen Mann anstiften, einem großen in die Eier zu treten. Sie versprechen dem Kleinen, dass er dafür bei ihnen mitmachen darf. Alles, was Präsident Selenskyj hätte sagen müssen, war, in naher Zukunft nicht der NATO beitreten zu wollen. Wenn man einen unangenehmen, aggressiven Nachbar hat, muss man sich entsprechend verhalten.

Haben Sie noch Verwandte oder Freunde in der Ukraine?

Geim

Ja, Verwandte von mir leben immer noch in Charkiw, im Osten der Ukraine. Sie sind russischsprachig und waren bis vor fünf Jahren prorussisch eingestellt. Dann bekam ich plötzlich einen Brief auf Ukrainisch. Mein Verwandter schrieb: "Du wirst dich wundern, warum ich auf Ukrainisch schreibe. Aber ich kann nach dem, was Putin auf der Krim getan hat, nicht mehr Russisch sprechen." Die Situation dort war schon vor Kriegsbeginn schwierig, jetzt ist es der Horror.

Glauben Sie, dass es besser wird, wenn es Putin nicht mehr gibt?

Geim

Putin ist teuflisch. Aber seien Sie nicht naiv: Würde er nächste Woche an Krebs sterben, würde sich nichts ändern. Jemand aus seinem Umfeld würde übernehmen und sein System weiterführen.

Sie glauben nicht, dass Oppositionspolitiker wie Alexei Nawalny übernehmen könnten?

Geim

Ich respektiere Alexei Nawalny für seinen Mut. Er ist eine Art moderner Jesus Christus. Aber wir müssen es realistisch sehen: Nur wenige Prozent der Menschen in Russland würden ihn wählen.