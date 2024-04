Zum anderen lag es an der größeren Verbreitung von Schusswaffen und der systematischen Bejagung. In den von Österreich-Ungarn besetzten Provinzen Bosnien und Herzegowina wird den Tieren ein „energischer Vernichtungskrieg“ erklärt, wie die „Wiener Presse“ im Mai 1891 schreibt: Zwischen 1880 und 1889 seien in den beiden Provinzen 8230 Wölfe geschossen worden.

Es dürfte wohl seit Menschengedenken nicht mehr der Fall gewesen sein, dass in Oberösterreich und noch dazu in unmittelbarer Nähe einer Stadt das Auftreten von Wölfen beobachtet wurde.

Danach sind Sichtungen eine Rarität – das merkt man auch an einem Bericht der Linzer „Tages-Post“ vom 25. Februar 1909: „Es dürfte wohl seit Menschengedenken nicht mehr der Fall gewesen sein, dass in Oberösterreich und noch dazu in unmittelbarer Nähe einer Stadt das Auftreten von Wölfen beobachtet wurde.“ Die „Jaga-Fritzl“, die Jägerstochter Friederike Bohuslav, stellte sicher, dass das so schnell nicht wieder vorkommt. Sie brachte ein 20 Kilo schweres Exemplar mit einem „wohlgezielten Kugelschusse zur Strecke“, wie es in dem Artikel heißt. Schon damals waren die Tiere für Schlagzeilen gut. Vom Abschuss berichteten nicht nur die Medien in Linz, auch im „Ischler Wochenblatt“, der „Steirischen Alpenpost“ und dem „Erlafthal Boten“ fand der Vorfall Eingang.

Stargast Slavko

Danach war beinahe 100 Jahre Ruhe. Erst zu Beginn des neuen Jahrtausends erholten sich aufgrund der Naturschutzbemühungen der EU die Bestände wieder. Aus dem Süden und Osten Europas, wo das Tier nie ganz ausgerottet worden war, näherte es sich Österreich immer weiter – bis es schließlich die Grenze überschritt.

Als einer der ersten kommt „Slavko“. Er streift über einen Campingplatz, der direkt an der Möll in Kärnten liegt. Es ist der 24. Jänner 2012, in Obervellach liegt Schnee. Die Anlage hat geschlossen, der Betreiber entdeckt die Spuren nur zufällig. Tags davor hat der Wolf eine Rehgeiß im Wald gerissen, auch in den Abfallcontainern der benachbarten Fischzucht findet er Futter.

„Slavko“ ist dennoch Stargast, schon zweieinhalb Wochen streift das Tier durch Kärnten, die Steiermark und Salzburg. Das Tier ist eigentlich in Slowenien ansässig und eines der ersten, das die Grenze nach Österreich überschreitet. „Niemand muss Angst haben“, schreibt die „Kronen Zeitung“, „Wolf ‚Slavko‘ ist auf Österreich-Tour“ die „Kleine Zeitung“. Die Wiederansiedelung aus den Nachbarländern, in denen er schon länger wieder heimisch geworden ist, ist nur eine Frage der Zeit, zum Politikum taugt der Wolf 2012 noch nicht.