„Politischer Islam“: Prominente Stimmen in der SPÖ für Verbotsgesetz

Ein Verbotsgesetz gegen den „Politischen Islam“, in Anlehnung an das NS-Verbotsgesetz. Das ist eine der Forderungen, die von der ÖVP in Regierungsverhandlungen mit SPÖ und NEOS eingebracht werden, profil berichtete exklusiv. Aufs Tapet gebracht wurde es vom Wiener ÖVP-Chef, Karl Mahrer, der nun zusammen mit Innenminister Gerhard Karner die Bereiche Migration, Asyl und innere Sicherheit verhandelt.

Nicht nur NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger zeigt sich im „Standard“-Interview offen dafür - als „Ultima Ratio“. In der SPÖ begrüßen die Landesparteien und Burgenland den Vorstoß. Hintergrund: Die Burgenländer hatten ein solches Verbotsgesetz bereits im Mai gefordert, nachdem in Hamburg offen für ein „Kalifat“ demonstriert wurde, die Niederösterreicher machten im August einen weiteren Vorstoß.