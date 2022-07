Polizei im Nationalsozialismus: "Als Herrenmenschen auftreten"

Schon nach den ersten Erschießungen war das Bataillon offenbar von der Sache überzeugt und handelte eigenmächtig, was belobigt wurde. Tagebucheintrag vom 18. August 1941: "Derbes und sicheres Zupacken, in kürzester Zeit ganze Arbeit. "Die Polizisten aus dem Großraum Wien waren so erfolgreich, dass ein Lehrbataillon daraus hervorging, mit Empfehlungen, wie man die Erschießungen effektiver machen könnte, etwa Geländegegebenheiten wie Vertiefungen als Gruben nützen.



Eine gewisse Belastung äußerte sich in der erhöhten Zahl an Krankmeldungen nach besonders heftigen Erschießungstagen. In Mogilew in Weißrussland etwa wurden an einem Tag 2000 Menschen erschossen, auch Kleinkinder und Säuglinge.



Der Chef des Bataillons war ein deutscher SS-Mann. Der Bataillonsarzt, ebenfalls SSler, ein Österreicher, der nach 1945 wieder als praktischer Arzt in Niederösterreich tätig war.