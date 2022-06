Schwarze Wolke: Geldentwertung in der Zeit der Weimarer Republik

Arbeitslosigkeit, Massenelend und Geldwertverfall schlugen nach Ende des Ersten Weltkrieges keineswegs unerwartet ein. Die Künstlerin Käthe Kollwitz schrieb 1920: „Mit etwas dumpfem Druckgefühl geh ich dem Jahr entgegen. Hoffnungen hat man nicht viele. Illusionen auch nicht. Geht die Verelendung so weiter vor sich, rutschen wir allmählich alle ins Proletariat.“ Zwei Jahre später notierte sie: „Wirtschaftlich die schwarze Wolke.“ Inflation war keine abstrakte Angelegenheit. Die schiere Not kam geradewegs im Alltag der Menschen an. „Kann ich mir morgen noch Brot und Milch leisten?“ So lautete die bange Frage.

Fotografisch bildeten sich schnell zwei Richtungen aus, um das Thema zu illustrieren. Einerseits der bürgerliche Blick, der mit großen Augen auf die Geschehnisse schaute: In der „Berliner Illustrirten Zeitung“ erschienen Reportagen, in denen Armut als nachgerade exotisch-ethnografische Naturerscheinung dargestellt wurde: Wie leben denn die Menschen überm Fluss?

Andererseits entstand die sozialdokumentarische Fotografie, die aus dem Inneren des Elends berichtete. Die Arbeiterfotografie veranschaulichte, wie morsch Staat und System in ihren Grundzügen geworden waren. Die erste heiße Phase der Inflation in den 1920er-Jahren ging einher mit dem Aufstieg des Fotojournalismus, der viele Phänomene der Epoche in Bilder kleidete. Zugleich bildete sich das Berufsethos des „rasenden Fotoreporters“ – vergessen waren die Atelierlichtbildner mit ihren statischen Modellen und Motiven. Die Fotografie in den Zwanzigern begann, die Geschehnisse in Geschichten zu verpacken.