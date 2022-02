Ein Ende der Gratis-Corona-Tests hat am Sonntag Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck gefordert, auch der Vorarlberger Landeshauptmann Markus Wallner kann sich das vorstellen. Am Montag äußerte sich auch Karl Nehammer: Der Bundeskanzler kann sich ein Ende der Gratis-Test vorstellen. Die Stadt Wien will an den hingegen Gratis-Test festhalten. Am Mittwoch gibt es einen weiteren Corona-Gipfel zwischen Bund und Ländern, wo auch über die Teststrategie beraten wird. profil hat sich im Vorfeld die Argumente dafür und dagegen angeschaut.

______________

Pro: Testweltmeister - und stolz drauf!

Wenigstens beim Testen ist Österreich erfolgreich. Zerstören wir das Erfolgsmodell nicht leichtfertig vor dem Ziel.



Erinnern Sie sich an die Stopp-Corona-App? Kosten des Handy-Flops: 130 Millionen Euro. Erinnern Sie sich an die Losung des früheren Bundeskanzlers Sebastian Kurz: "Koste es, was es wolle."? Von den Corona-Hilfen in Höhe von 43 Milliarden Euro profitierten auch Konzerne ohne ökonomische Sorgen im großen Stil. Erinnern Sie sich an die Impflotterie? Eine Milliarde Euro sollte ans Volk verschenkt werden, damit sich Ungeimpfte impfen lassen (was sie laut Impfpflicht sowieso müssten).



Diese unvollständige Aufzählung soll verdeutlichen: In der Pandemie lief verdammt viel schief, und dafür wird verdammt viel Steuergeld ausgegeben. Und nun soll ausgerechnet dort gespart werden, wo der ganze Stolz der Pandemiebekämpfung zu Hause war: beim Testen.



Bereits 2021 blickte Deutschland neidvoll auf die flächendeckenden Antigen-Tests in heimischen Schulen. Die "Bild"-Zeitung titelte: "So haben die Ösis uns zu Dösis gemacht." Nun heißt es voller Ehrfurcht in deutschen Gazetten: "Wien führt mehr PCR-Tests durch als ganz Deutschland", illustriert mit Bildern von Menschenschlangen vor deutschen Teststationen, während im Wiener Wohnzimmer entspannt gegurgelt wird.



Ja, der Status des "Test-Weltmeisters" ist teuer erkauft. Rund 2,5 Milliarden Euro kosteten die Gratistests bisher. Aber das Angebot ist den Bürgerinnen und Bürgern lieb und teuer geworden, weil es Sicherheit gibt und die viel beschworene Eigenverantwortung ermöglicht. "Mildereres" Omikron hin oder her, auch eine Grippe kann geschwächte Personen ausknocken. Nach der Party am Wochenende zu den Großeltern? Lieber getestet. Treffen mit Freunden? Entspannt nur mit Test. Business-Meeting? Niemand will Superspreader sein.