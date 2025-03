profil ausgeschlossen: FPÖ-Pressekonferenz nur für türkische Medien

Mittwoch, 14.59 Uhr. Eine Einladung zum Iftar, dem traditionellen Fastenbrechen, in einem türkischen Restaurant im 20. Bezirk machte per WhatsApp die Runde. In der Einladung wurden auch die FPÖ-Politiker Dominik Nepp, Maximilian Krauss und Leo Lugner als Gäste genannt. Kurz darauf wurde das ganze wieder abgesagt, zuerst aus terminlichen Gründen des Herrn Nepp, wie es heißt. Später gaben alle drei an, nichts von einem derartigen Termin gewusst zu haben.

Mittwoch, 16.41 Uhr. Das rechtsextreme Medienportal „Der Status“ veröffentlicht einen Text mit dem Titel „Ist die FPÖ Wien neuerdings tatsächlich daham beim Islam?“. In dem Beitrag wird der „überraschende Kurswechsel“ der FPÖ thematisiert, die plötzlich enge Verbindungen zu islamischen Vereinen und der Türkei pflegen soll. Besonders hervorgehoben wird der Besuch von FPÖ-Funktionär Leo Lugner im Moscheenverein Atib, der vergangenes Wochenende bei einem Fest des Erdoğan-nahen Vereins gesichtet wurde, profil berichtete. Im Gegenzug lädt derselbe Verein zum Fastenbrechen in die Lugner City am 23. März. Im Beitrag wird auch Dominik Nepp erwähnt, der Atib 2018 noch als „radikal islamisch“ bezeichnet hatte.