Daham beim Islam: FPÖ umgarnt türkischen Moscheeverein

Volkstänze, Reden auf Türkisch, Frauen mit Kopftüchern und das in Wien – es ist nicht lange her, da hätte die FPÖ das Fastenbrechen, das der Moscheevereins Atib am gestrigen Abend in der Wiener Gudrunstraße ausrichtete, noch als „Parallelgesellschaft“ abqualifiziert.

Die Zeiten ändern sich. Denn mittendrin im Festsaal war auch ein Mann, den bei so einem Event niemand erwartet hätte: Leo Lugner, FPÖ-Bezirksparteichef von Wien-Mariahilf und Referent im Landtagsklub der Blauen. War das ein Vorwahlkampftermin, um Stimmen der großen türkischstämmigen Community in Wien zu sammeln?

Lugner ist ein geübter Networker – seinen klingenden Namen nahm der geborene Kohlbauer von seiner Frau an, der Tochter des im Vorjahr verstorbenen Wiener Baumeisters Richard Lugner. Auf seinen Social Media-Profilen inszeniert sich Schwiegersohn Leo als neuer Zampano des Einkaufstempels Lugner City. Zuletzt suchte er am Wiener Opernball das Scheinwerferlicht.