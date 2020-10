profil-Morgenpost: Angriff der Bratäpfel

Wiens internationales Filmfestival, das von cinephilen Gemütern liebevoll „Viennale“ genannt wird, läuft indes unbeeindruckt weiter, bis inklusive Sonntag noch; die äußerlich strengen Sicherheitsmaßnahmen in den Lichtspielhäusern akzentuieren die große innere Freiheit, die in den meisten der präsentierten Werke waltet, nur noch. Zwei abendliche Geheimtipps für kurzfristige Ticketbucher heute: das fabelhafte indische Musik-Psychodrama „The Disciple“ im Filmcasino und die – wie man in weiten Teilen Österreichs sagen würde: g’fernste – Alltagskomödie „The Woman Who Ran“ im Votivkino, inszeniert von dem großen koreanischen Alkohol- und Plauderei-Experten Hong Sang-soo. Keine Ahnung, ob es noch Karten gibt (dieser Text entstand etliche Stunden vor Ihrer geneigten Lektüre), aber ein Blick auf www.viennale.at kann diesbezüglich sehr hilfreich sein. Abtauchen in Mumbai und Seoul, in zwei ferne Großstädte jener entlegenen Menschheitsepoche vor Covid-19: Es tut gut, glauben Sie mir.

Einen feinen Krisenroutinen-Mittwoch wünscht Ihnen einstweilen die profil-Redaktion!