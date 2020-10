Streitfall Corona: Rosemarie Schwaiger und Alwin Schönberger diskutieren

Es geht ein Riss durch Europa. Er hat keine eindeutigen Grenzen, verläuft bisweilen unter der Oberfläche, aber er ist nicht mehr zu übersehen. Manchmal weitet er sich zu einem Spalt, in dem die besten Freundschaften versinken. Das neuartige Coronavirus befällt nicht nur Lungengewebe, er greift auch unsere Gemeinschaft an. Zu den großen, unerwünschten Nebenwirkungen des social distancing gehört das soziale Auseinanderdriften. Corona hat, wie kein ein anderes Phänomen der jüngeren Vergangenheit (ausgenommen Smartphones) unser Leben gekapert, unser Denken okkupiert und unsere Gesellschaft unterwandert. Kein anderes Thema regt derart zum Konflikt an. Wer über Corona redet, steht mit einem Bein im Schreiduell. Wer in öffentlichen Verkehrsmitteln über die fachgerechte Verwendung eines Mund-Nasen-Schutzes streiten möchte, hat besser guten Beistand.

