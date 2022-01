Tierwelt für Kinder

Dieser bebilderte Ausflug in die Tierwelt gefällt übrigens auch Kleinkindern. Ich habe das für Sie getestet. Das muss man wohl bei der Bewertung der Kosten berücksichtigen. Vielleicht gibt es bald eine Ausgabe in kinderfreundlichem Pappkarton. Untersucht wurde in der Studie aus dem Jahr 2017 - offizieller Titel: „Studie Wirtschafts- und Budgetpolitik inklusive Erweiterungen“ - auch, als welches Auto die jeweilige Partei gesehen wird. Wenn ich ihnen jetzt sage, dass das bei der ÖVP “Wegen Volkspartei ein Volkswagen” ist, glauben Sie mir das sowieso nicht. Die gesamten 22 Studien finden Sie auf der Seite des Finanzministeriums.

Lesestoff gibt es auch von uns: Morgen erscheint das neue profil als E-Paper, am Sonntag gedruckt, mit unter anderem folgenden Themen: Die Diskussion um die Impfpflicht, Missbrauch in der katholischen Kirche und ein Porträt von Claudia Plakolm, der neuen Jugendstaatssekretärin.

Mit Tieren aller Art hat man auch im Dschungelcamp zu tun. Meine Kolleg:innen Philip Dulle und Lena Leibetseder haben sich mit dieser Welt beschäftigt und ihre Eindrücke in der dieswöchigen Popkolumne verarbeitet und kommen zum Schluss: “So sind wir nicht? Doch, so sind wir. Am Ende ist der Mensch ein Dschungel.” Eine Einsicht, die ich mit Blick auf die Studien aus dem Finanzministerium nur bestätigen kann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag - und dann natürlich ein feines Wochenende,

Sebastian Pumberger