Causa Kurz: Die gelöschten Chats der Meinungsforscherin

Hausdurchsuchungen sind in den politischen Skandalen der vergangenen Jahre keine Seltenheit mehr, Festnahmen schon. Umso bemerkenswerter war es, dass die – tief in die ÖVP-Inseratenaffäre verstrickte – Meinungsforscherin Sabine Beinschab am Dienstag festgenommen wurde. Schnell sickerte der Grund durch: Verdunkelungsgefahr. Nun wird klar, worauf dieser Verdacht beruhte.

profil liegt die 103 Seiten starke Festnahmeanordnung vor. Diese dokumentiert bemerkenswerte Vorgänge auf dem Mobiltelefon Beinschabs – just wenige Stunden vor der Razzia in der Inseratenaffäre am 6. Oktober 2021. Am Abend zuvor führte Beinschab demnach zahlreiche Internet-Suchabfragen zu Thema Löschungen durch. Auf dem Tags darauf sichergestellten Mobiltelefon fanden die Ermittler dann tatsächlich eine Reihe leerer Chatverläufe in der Nachrichten-App Signal. Verschwunden war demnach ausgerechnet Kommunikation mit Niki Fellner und Helmuth Fellner von der Mediengruppe Österreich, mit dem damaligen Sprecher des damaligen Bundeskanzlers Sebastian Kurz, Johannes Frischmann, mit Ex-Finanzministeriums-Generalsekretär Thomas Schmid und mit einem weiteren in die Inseratenaffäre involvierten Mitarbeiter des Ministeriums. Beim Chatverlauf mit Frischmann war die Funktion „verschwindende Nachrichten“ aktiviert – und zwar mit der relativ knappen Frist von einer Stunde. Bei der ebenfalls Mitbeschuldigten Ex-Ministerin Sophie Karmasin war diese Zeit auf einen Tag eingestellt.