Beinschab-Studien veröffentlicht: Wenn Delfin, Maulwurf und Pfau eine Regierung bilden

Am Mittwochnachmittag veröffentlichte das Finanzministerium die Studien von Meinungsforscherin Sabine Beinschab. Sie stehen im Zentrum der ÖVP-Inseratenaffäre, die schließlich auch zum Rücktritt von Sebastian Kurz führte. Sie können die gesamten Studien hier einsehen. Insgesamt wurden 22 Dokumente aus den Jahren 2016 bis 2019 veröffentlicht.

Die Wiener Meinungsforscherin Sabine Beinschab steht mit im Zentrum eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahrens. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) verdächtigt sie, im Auftrag und auf Rechnung des Finanzministeriums (unter der Anleitung des einstigen BMF-Generalsekretärs Thomas Schmid) wohlwollende Umfragen für Sebastian Kurz erstellt zu haben, die vorwiegend in den Medien der „Österreich“-Gruppe veröffentlicht wurden. Bezahlt wurden diese Umfragen laut Verdachtslage über Scheinrechnungen an das Finanzministerium – die Kosten sollen dabei in „Studien“ von Beinschabs Institut „Research Affairs“ aufgegangen sein. Die WKStA ermittelt neben Beinschab gegen mehrere Personen wegen des Verdachts der Bestechung/Bestechichkeit und der Untreue, unter den Beschuldigten sind auch Ex-ÖVP-Bundeskanzler Sebastian Kurz, der Verleger Wolfgang Fellner, Thomas Schmid sowie mehrere ehemalige Berater und Mitarbeiter von Kurz.

Soweit sie sich bisher öffentlich geäußert haben, bestreiten die Betroffenen die Vorwürfe, es gilt die Unschuldsvermutung.