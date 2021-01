Als sich am vergangenen Montag die Todesnachricht von Arik Brauer verbreitete, ging es mir wie vielleicht vielen Kindern der 1970er-Jahre: Ich war auch aus einem egoistischen Grund traurig. Ich hatte mit der Abreise des Künstlers auch einen Teil meiner Kindheit verloren. Bei uns zu Hause hatte sich tagelang seine Platte gedreht und Brauers Ansage "Das ist ein beinhartes Protestlied" war zu einem stehenden Familiensatz geworden, wenn es Zoff gab.

Ich habe Arik Brauer leider nie wirklich persönlich kennengelernt, aber auch aus der Ferne konnte man spüren: Da ist ein Mensch, der noch aus dem größten Unglück ein Glück ziehen konnte. Meine Kollegin Christa Zöchling hatte Brauer vor einigen Jahren in seinem Wiener Atelier besucht, wo das einstige Ottakringer Schusterkind ihr von einer durch die Nazis jäh unterbrochenen Kindheit erzählte: der beste Freund durfte plötzlich nicht mehr mit ihm sprechen, "Reiberlpartien", so der Jargon für das Waschen der Gehsteige unter Nazi-Gejohle, mussten erduldet werden, in den letzten Kriegsmonaten war er gerade noch der Deportation entkommen und im Schrebergarten eines Verwandten untergetaucht. Seine Erzählungen schloss Brauer mit den Worten "Ich hatte ein solches Masel".