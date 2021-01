Russisches Roulette: Alexei Nawalny will nicht schweigen

"Guten Morgen aus dem berühmten Sicherheitstrakt des Gefängnisses, Matrosenruhe'", sendet Alexei Nawalny am Tag nach seiner dramatischen Verhaftung aus seiner Zelle in einem Moskauer Knast Grüße an seine Follower. Zumindest stellt der russische Oppositionelle es mithilfe seiner Mitarbeiter so dar, als schriebe er selbst in dieser verzweifelten Lage noch aufgeräumte Instagram-Posts: "Bisher habe ich darüber nur in Büchern gelesen, aber jetzt sehe ich es mit eigenen Augen. Ein russisches Leben."



Mit der Entscheidung, nach Russland zurückzukehren, ist Nawalny vom Blogger, der gegen die Korruption in der russischen Regierung kämpft, zum russischen Dissidenten vom Range eines Andrej Sacharow - Nuklearphysiker, Menschenrechtler und Friedensnobelpreisträger - und eines Alexander Solschenitzyn, dem Autor des "Archipel Gulag", aufgestiegen. Beide ließen sich trotz sowjetischer Repressionen in ihrer Kritik nicht beirren. Die an Selbstaufopferung grenzende, legendäre Zivilcourage russischer Regimekritiker erreicht mit dem 44-jährigen Alexei Nawalny gerade einen neuen Höhepunkt.



Seit Jahren schon kämpft der Kremlkritiker von der Straße aus gegen die Korruption in Wladimir Putins Reich. Bei den Massenprotesten im Winter 2011 prägte Nawalny den Begriff "Partei der Gauner und Diebe" für die Kremlpartei "Einiges Russland". Präsident Wladimir Putin schlug mit fadenscheinigen Gerichtsverfahren zurück, ließ ihn verurteilen und einkerkern. Doch der studierte Jurist konnte dadurch nicht zum Schweigen gebracht werden.

Nervengift in der Unterhose

Am 20. August aber gelang es dem russischen Geheimdienst beinahe, den Widersacher des Kremlherrn endgültig aus dem Verkehr zu ziehen. Eine Gruppe von FSB-Offizieren vergiftete ihn in Sibirien mit dem Nervengift Nowitschok. Dass der hochgiftige Kampfstoff in seiner Unterhose angebracht worden war, erfuhr Nawalny später nicht etwa durch eine gerichtliche Untersuchung. Vielmehr fand er mithilfe der Aufdecker-Plattform Bellingcat einen seiner Verfolger, rief ihn unter falschem Namen an und brachte ihn dazu, ihm am Telefon das Mordkomplott in allen Details zu schildern.



An Lebensmüdigkeit grenzende Chuzpe ist für russische Oppositionelle nicht ungewöhnlich. Nawalnys Schicksal - Verfolgung, Vergiftung, Verhaftung - ebenso wenig. Seit Wladimir Putin im Kreml sitzt, greift der russische Geheimdienst FSB zu noch härteren Mitteln. Die unbequeme Journalistin Anna Politkovskaja wurde erst vergiftet, dann 2006 hinterrücks in ihrem Hauseingang erschossen. Der russische Oppositionelle Boris Nemtsow wurde 2015 auf der Moskwa-Brücke in Sichtweite des Kreml ermordet. In Putins Russland sind außergerichtliche Exekutionen, deren Drahtzieher nie belangt werden, eine etablierte Kategorie zur Beilegung von Meinungsverschiedenheiten. Nawalnys Rückkehr nach Russland erscheint vielen deshalb wie ein freiwilliger Gang zum Schafott.