Virales Pimmelgate

Eine Hausdurchsuchung hätte der User „ZooStPauli“ wohl trotzdem nicht erwartet, als er „Du bist 1 Pimmel“ unter einen Beitrag von Hamburgs SPD-Innensenator Andy Grote kommentierte. Was er damit aussagen wollte, weiß wohl nur er selbst. Auch warum sich Grote dadurch so beleidigt gefühlt hat, ist unklar. Am Mittwochmorgen gegen 6.00 Uhr stand jedenfalls die Hamburger Polizei vor der Wohnungstür von „ZooStPauli“; sechs Beamte durchsuchten die Wohnung und beschlagnahmten mehrere elektronische Geräte des Mannes. Unter dem Hashtag #Pimmelgate wird seitdem die Sinnhaftigkeit dieser Polizeiaktion in Frage gestellt.

Etwas Ähnliches ist vor kurzem in Österreich passiert. Wolfgang P. schrieb Anfang März: „Die jetzige türkise Führung ist nur mehr korrupt und machtgeil. Und wenn mich der laptoplose Blümel klagt, diese Partei ist vergesslich oder korrupt.“ Kurz darauf bekam der pensionierte Informatiker tatsächlich eine Privatklage von Finanzminister Gernot Blümel. Wegen übler Nachrede verurteilte ihn das Straflandesgericht Wien zu einer Geldstrafe von 4200 Euro. Im gleichzeitig angestrebten zivilrechtlichen Verfahren vor dem Handelsgericht kam es zu einem anderen Ergebnis: Der Tweet sei ein „gerechtfertigtes Werturteil“ und den zugespitzten Äußerungen liege ein „hinreichendes Tatsachensubstrat“ zugrunde.