brodnig: Arschlöcher unterwegs

Leute, die angeben, online feindselig bei politischen Debatten aufzutreten, geben häufig an, offline auch derartig zu diskutieren. Die Forscher kommen zum Ergebnis, „dass feindselige Personen (…) eine signifikant höhere Reichweite online erzielen, dass sie einfacher ihre Opfer anvisieren können und ihr Verhalten dabei breiter sichtbar ist.“ Die Untersuchung deutet darauf hin, dass aggressives Verhalten (wie z. B. Leute einzuschüchtern) für manche eine Strategie ist, um Status zu erlangen. Aggression bringt Aufmerksamkeit. Und während die Forscher beobachteten, dass solche unangenehmen Zeitgenossen ihre unangenehmen Verhaltensmuster sowohl online und offline auslebten, konnten sie sehen, dass sich Personen mit netteren Umgangsformen aus manchen Online-Debatten eher zurückzogen.

Das Problem ist demnach nicht unbedingt das Internet an sich, sondern dass aggressive Leute das Internet für umso mehr Sichtbarkeit nutzen können. Oder wie der Psychologe Adam Grant die Forschungsergebnisse auf Twitter zusammenfasste: „If you’re an asshole online, you’re probably an asshole in person too.“