Gernot Blümel: Der Kältetechniker

Ludwig ist es rechtzeitig gelungen, seine unter Michael Häupl gespaltene Partei zu einen. Gernot Blümel hat keine geschlossen loyale Truppe hinter sich. Walter Ruck, Wirtschaftskammer-Präsident und Obmann des Wiener Wirtschaftsbundes, pflegte im Wahlkampf ein demonstrativ amikales Verhältnis zum Bürgermeister und posierte jüngst sogar hemdsärmelig in dessen Büro. Dritter auf dem Foto war ausgerechnet Martin Selmayr. Mit dem Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich hatte sich Blümel kurz davor ein öffentliches Scharmützel wegen der Corona-Hilfsprogramme geliefert. Ruck soll es Kurz und Blümel noch immer nachtragen, dass diese vor drei Jahren nicht ihn, sondern Harald Mahrer als Wirtschaftsbund-Obmann der Bundespartei favorisierten.



Walter Ruck steht in der Tradition des in der Vorwoche 85-jährig verstorbenen legendären Kammerpräsidenten Walter Nettig: konsensual, sozialpartnerschaftlich, liberal. Gernot Blümel positionierte die ÖVP dagegen als Mitte-Rechts-Partei mit starker Seitwärts-Drift. Die fast freiheitliche Neuausrichtung schloss eine Modernisierung aber nicht aus. Die ÖVP ist heute weniger verzopft als vor fünf Jahren. Dass Blümel Jungvater, aber nicht verheiratet ist, irritiert nur noch langjährige Mitglieder im Seniorenbund. Und die Partei wurde weiblicher. In der Josefstadt und in Hietzing stellt die ÖVP Bezirksvorsteherinnen, auf der Kandidatenliste finden sich im Reißverschlussprinzip gleich viele Frauen und Männer.



Von allen schwarz-türkisen Landesparteien ist die Wiener ÖVP seit jeher die komplizierteste, in der Vergangenheit oft mit sich selbst beschäftigt und lange auf der Suche nach der eigenen Identität. Seine Partei wirke "oft zaudernd und zögernd", sagte Blümel zum Amtsantritt. Als "Grundpfeiler bürgerlichen Lebensgefühls" bezeichnete er "Freiheit und Sicherheit". Im Wahlkampf stand die Sicherheit im Vordergrund, um den beinahe 200.000 FPÖ-Wählern aus 2015, die ihrer Partei in zwei Wochen den Rücken kehren werden, ein Angebot zu machen. Der Verlust liberaler Wähler an Grüne und NEOS fällt da nicht ins Gewicht.



Auch Bernhard Görg hatte seine Erfahrungen mit den Spannungen zwischen Liberalen und Rechten. "Unter dem Gesichtspunkt der Stimmenmaximierung ist die Themensetzung der Wiener ÖVP völlig richtig", sagt Görg. "Ein Handicap" sei es aber gewesen, dass Blümel keinen Zweikampf um das Bürgermeisteramt ausrufen konnte. Zu stark hatte Michael Ludwig in den Umfragen coronabedingt zugelegt. Und sehr früh schlossen Grüne und NEOS eine Unterstützung der ÖVP kategorisch aus. Das erhoffte rot-türkise Duell um Wien war von Anfang an ein Solo für Ludwig.



Ob Gernot Blümel der falsche oder richtige Kandidat war, hängt aus ÖVP-Sicht allein vom Wahlergebnis am 11. Oktober ab. Bernhard Görg: "Über 16 Prozent wären ein Erfolg. Ab einer Verdoppelung der Stimmen wäre es ein großer Erfolg." So ähnlich hört man es auch in Blümels Umfeld. Es ginge freilich auch ambitionierter: Angesichts der günstigen Lage für die ÖVP (bei der Nationalratswahl kam sie in Wien auf 25 Prozent) und der Pulverisierung der FPÖ sollten auch 20 Prozent möglich sein.



Der Spitzenkandidat tut, was er kann, um im Wahlkampffinish noch Sympathiepunkte zu sammeln. Für die "Kronen Zeitung" fütterte er im Tiergarten Schönbrunn die Robben mit Fischen, Schildkröte Schurli mit Karotten und die Giraffen mit Ästen. Zoo-Tierarzt Thomas Voracek war voll des Lobs für Blümel: "Er hat ein natürliches Gespür für die Tiere. Er weiß, wann er hingreifen und wann er sich zurückziehen soll."