Print lebt!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Es kommt ja in unseren Breiten nicht mehr allzu häufig vor, dass man einen Alexander-von-Humboldt-Moment erlebt und unbekannte Tierarten entdeckt. Mir ist es am Wochenende passiert - wenn auch Second Hand und rein virtuell. Die Filmkritikerin Magdalena Miedl twitterte das Foto eines Bücherskorpions. Einer Spezies, von der ich noch nie zuvor gehört, geschweige denn sie jemals zu Gesicht bekommen habe. Den Reaktionen nach zu urteilen, bin ich nicht die Einzige, für die das gilt. Dabei sind sie in Mitteleuropa recht häufig und durchaus nützliche Gesellen, wie ich nach einer kurzen Recherche feststellen konnte. Die zu den Spinnentieren gehörenden „Pseudoskorpione“ ernähren sich von Läusen, Bettwanzen und Milben, dem Menschen können die Scheren der nur wenige Millimeter großen Tiere indes nichts anhaben.