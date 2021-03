Polizeisoziologe Rafael Behr: „Greift uns bloß nicht an“

profil: In Deutschland wird polizeiliche Gewalt gerade wissenschaftlich untersucht. Das lässt die Wogen hochgehen. Warum?

Behr: Es geht quasi um eine Kundenbefragung der anderen Art. Man hat Leute gesucht, die von Polizeihandlungen negativ betroffen waren. Die Gewerkschaften sind gegen solche Untersuchungen immer schon vorgegangen. Nun wird die Studie auch von einer Hochschule diffamiert, aber nicht inhaltlich, sondern man unterstellt den Personen, die angeben, falsch behandelt worden zu sein, dass sie lügen. Auch die Untersuchenden werden angezweifelt. Mir zeigt das, mit welcher Polemik und Energie alles abgewehrt wird, was gegen den guten Ruf der Polizei sprechen würde, wie selbstbewusst und brutal Funktionäre mit Kritik umgehen. Das ist ein Alarmsignal. Wenn es nicht mehr möglich ist, sich inhaltlich mit Fehlverhalten und Gewaltexzessen auseinanderzusetzen, wird die Polizei sakrosankt. Und dann macht sie, was sie will.

profil: Führt die äußere Aufrüstung auch zu einer inneren?

Behr: Diesen Zusammenhang sehe ich durchaus. Äußerlich betrachtet ist die Polizei nicht militärisch, weil sie kein explizites Feindbild hat und das Töten nicht im Selbstverständnis liegt. Doch Schwarzweiß-Abgrenzungen – wir sind die Guten, draußen sind die Bösen – nehmen zu. Polizisten agieren zunehmend aus der Angst heraus, nicht überlegen zu sein und erfinden Mechanismen, um sich auf aggressive Weise in diese Superiorität zurückzubringen. Damit erkläre ich auch rassistische oder diskriminierende Kontrollen. Man glaubt, das Heft aus der Hand zu verlieren und hält ständig neue Personenkreise in Schach, um zu demonstrieren, dass man Herr der Lage ist. Die Narrative sind auswechselbar: Linksextremismus, organisierte Kriminalität wird dafür hergenommen, in Deuschland sind es sogenannte Clans, jetzt kommen gerade wieder andere Migrantengruppen ins Visier. Die Botschaft, die man damit in die Gesellschaft hineintransportiert, lautet: Die Polizei steht mit dem Rücken zur Wand. Das Böse ist übermächtig. Damit schürt man eine Angst, die jede Kritik an ihrer Arbeit verhindert.

profil: Worin unterscheidet sich das soldatische vom polizeilichen Denken?

Behr: Im Zentrum des soldatischen Denkens steht der Schutz der Heimat und der Bevölkerung, der notwendig damit verbunden ist, dass man andere Kräfte eliminiert. Im polizeilichen Denken geht es um den Schutz der jeweiligen lokalen Gemeinde, aber auch um den Rechtsschutz aller an einem Konflikt Beteiligten. Sowohl Tätern, als auch Opfern und Zeugen gegenüber besteht für die Polizei die Verpflichtung, Menschenleben zu schützen. Sie darf nur ausnahmsweise in das Recht auf Leben einzugreifen. Außerdem funktioniert die militärische Logik nach einem strengen Hierarchieprinzip, das bei der Polizei zumindest in guten Zeiten aufgeweicht ist. Ich nehme allerdings wahr, dass die Polizei in Westeuropa wieder vermehrt in hierarchischen Dimensionen denkt. Wir hatten in den 90er-Jahren eine Aufbruchstimmung. Die Polizei hat sich dezentralisiert, es gab im Inneren mehr Mitbestimmung. Da sehe ich einen Rollback.

profil: Sie sprechen von einer polizeilichen Dominanzkultur. Gehört dazu auch die Beherrschung der öffentlichen Debatte?

Behr: Die Polizei überrollt die öffentliche Auseinandersetzung, indem sie selbst journalistische Rollen einnimmt, sowohl auf Social Media als auch in der täglichen Berichterstattung, wo ihre Berichte teilweise eins zu eins übernommen werden. Da sind aber Wertungen drin. Die Polizei schätzt die Teilnehmerzahl der Demonstranten geringer ein als die Veranstalter. Oder: Verletzte Polizisten werden minutiös gezählt, die Zahl der verletzten Demonstranten hingegen vermisst man oft. Es entsteht ein skandalöses Ungleichgewicht, wenn die Polizei ihre Aufgabe nicht neutral erfüllt, sondern sich als meinungsbildendes Organ betätigt.

profil: Umgekehrt wird bei Demos Beamten mitunter mit der Handykamera aus nächster Nähe ins Gesicht gefilmt.

Behr: Das verunsichert natürlich. Die Polizisten müssen lernen damit umzugehen, dass sie selbst zum Objekt von Beweissicherung im weitesten Sinne oder sogar lächerlich gemacht werden. Das fällt ihnen sehr schwer, was dazu führt, dass auch die eigene Beweissicherung gesteigert wird. Dieses Filmen beruht durchaus auf Gegenseitigkeit.

profil: Mit Videos etwa von der Festnahme einer 65-jährigen, die Passanten zuruft, dass sie zwei Enkelkinder hat, wird gezielt Stimmung gemacht: Neben einer Oma macht die Polizei in der martialischen Montur keine gute Figur.

Behr: Diese Form, die Arbeit der Polizei bloßzustellen, hat eine lange Tradition. Die Ikonografie ist natürlich stärker geworden. Die Polizei unterliegt heute einer nicht mehr kontrollierbaren Bebilderung. In dem geschilderten Fall würde ich ihr zugestehen, dass sie offensiv kommuniziert und einen größeren Ausschnitt wahrnehmbar macht, etwa indem sie eigenes Filmmaterial zur Verfügung stellt. In Deutschland wird so etwas häufig von Social Media Abteilungen erwidert.

profil: In Österreich empfindet sich die Polizei als gesellschaftlich eher gut eingebettet. Sehen Sie hier Unterschiede zu Deutschland?

Behr: Ich war einige Jahre als Berater beim Projekt „Polizei. Macht. Menschen. Rechte“ tätig. Da hat man sich aufrichtig bemüht, Menschenrechte vom lästigen Übel zum Kernauftrag umzuwidmen. Es gibt in der österreichischen Polizei – nicht anders wie in Deutschland – eine große Gruppe hochangepasster Menschen, die ein sehr ziviles Auftreten haben und sich in einem Schutzberuf für den sozialen Frieden sehen. Fehlverhalten zu individualisieren, statt strukturelle Mängel zu thematisieren – sprich: unser Laden ist in Ordnung, wir brauchen keine externe Kontrolle – ist aber in beiden Ländern üblich. In einem Punkt würde ich die Polizei in Österreich dennoch anders sehen: Man reagiert auf Impulse von außen bereitwilliger und schneller. In Deutschland wird die Legimität von Reformen erst einmal in Frage gestellt. In dieser Hinsicht habe ich die Atmosphäre in Österreich als aufgeschlossener empfunden.

