Ein neues (Wahl-)Jahr

2022 ließ sich politisch gesehen noch einigermaßen ruhig an, doch nun kommt einiges ins Rollen - gezwungenermaßen. Omikron, Impfpflicht, U-Ausschuss - das Jahr hat es in sich. Wie viele Bundeskanzler wir wohl haben werden?

Spannend könnte auch die Bundespräsidentenwahl im Herbst werden, aber nur, wenn sich Amtsinhaber Alexander Van der Bellen entscheidet, nicht anzutreten. Denn ein amtierender Bundespräsident hat noch nie eine Wahl verloren. Eine Vorschau auf das Politjahr hören Sie im Podcast mit Eva Linsinger und Jakob Winter.

Mit dem Jahreswechsel gehen meist gute Vorsätze einher. An sich arbeiten zu wollen, ist ja grundsätzlich löblich, auch wenn viele eine Hassliebe mit ihren Resolutionen verbindet. Kleine und größere Veränderungen, die Ihnen hoffentlich gefallen, werden Ihnen in den kommenden Monaten im profil und auf profil.at auffallen. Für eine davon möchten wir von Ihnen hören: Zum Start einer neuen Serie suchen wir nach Ihren Alltagsfreuden. Was macht Ihr Leben schöner? Was bringt Sie durch graue Tage? Auf welches Ritual können Sie nicht mehr verzichten? Welche Situation brachte Sie zuletzt einfach zum Schmunzeln? Senden Sie uns Ihren Beitrag an [email protected], um Teil unserer neuen Leser-Rubrik zu werden.

