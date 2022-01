Alexander Van der Bellen: Der wache Riese

Zwei Beispiele

Eine Asfinag-Raststation an der A2: An einem Stehtisch gönnen sich zwei Mitarbeiter der Autobahnmeisterei – erkennbar an ihrer orangen Montur – gerade eine kleine Rauchpause. Der Auto-Konvoi des Bundespräsidenten fährt vor. Van der Bellen steigt aus der Dienstlimousine, holt sich einen Kaffee aus dem Automaten, zündet sich eine Zigarette an und gesellt sich zu den beiden. Der eine staunt, der andere grüßt mit republikanischem Selbstbewusstsein: „Seavas, Chef!“ Heinz Fischer hätte seinen Automatenkaffee verschüttet. VdB nickt höflich und nippt weiter am Plastikbecher.

Im Mai 2017 nimmt Alexander Van der Bellen an einem Festakt zum 60-Jahre-Jubiläum des Slowenischen Gymnasiums in Klagenfurt teil. Zweiter Ehrengast der Feier im Konzerthaus ist der slowenische Präsident Borut Pahor. Kurz vor Beginn der Veranstaltung wollen, beziehungsweise müssen beide Präsidenten wie viele andere Besucher das gleiche: aufs Klo. (Auch der profil-Reporter ist vor Ort.) Für Borut Pahor wird eine komplette Toilettenanlage im Konzerthaus geräumt. An der Tür wachen zwei Personenschützer darüber, dass niemand das Staatsgeschäft stört. Im überfüllten Männerklo daneben steht plötzlich der österreichische Bundespräsident und stellt sich höflich in die Reihe. Ein Vorbenützer will ihm vor Schreck fast die Hand schütteln.

Wir lernen: Alexander Van der Bellen ist ein Bundespräsident zum Anfassen, wenn auch nicht auf einer Herrentoilette in Klagenfurt.