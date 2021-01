profil-Morgenpost: Es werde Licht!

Ich spreche von einem anderen Licht: dem Sonnenlicht. Es war Mittwoch Mittag und während in den USA die letzten Flaggen für die Angelobung vorbereitet wurden, habe ich das Home Office zum ersten Mal in dieser Woche verlassen. Und da sah ich sie: glückliche Menschen, mit einem Becher Kaffee in der Hand, auf Bänken am Marktplatz sitzend, ihre Gesichter freudig zur Sonne streckend. Ich habe mich dann für ein paar Minuten dazugesetzt. Natürlich mit Abstand! Aber in diesen dunklen Zeiten muss man jeden lichten Moment nützen. Und sei er noch so kurz.