Coronavirus: Wie man erfährt, wann man geimpft wird

Wann werden die über 80-Jährigen geimpft?

Jedes Bundesland entscheidet derzeit, wer, wo und wann drankommt vorausgesetzt, man zählt zur priorisierten Gruppe in Phase eins: Gesundheitspersonal, Pflegeheimbewohner, Hochrisikopatienten und Personen über 80 Jahre. Die neun verschiedenen Impfstrategien sorgen aber nicht unbedingt für mehr Übersichtlichkeit. Ein Beispiel: In Kärnten und Oberösterreich bekommen über 80-Jährige bereits ab diesem Wochenende beziehungsweise in der anlaufenden Woche Impftermine. In Kärnten wurden hierfür alte Menschen proaktiv von ihren Gemeinden kontaktiert, und bekommen nach einem Abklärungsgespräch mit dem Hausarzt einen Termin in den Kassenzentren des Bezirks. Anders in Wien: Dort sind über 80-Jährige erst ab Mitte Februar dran - auf sie soll etwa bei ambulanten Behandlungen oder seitens des Hausarztes zugegangen werden. Auch in Salzburg und Niederösterreich sind alte Menschen, die nicht in Heimen wohnen, erst ab Februar an der Reihe.



Wien setzt vor allem auf institutionelles Impfen. Höchste Priorität hatten hier zu Beginn die Covid-Stationen - 95 Prozent der dort tätigen Ärzte waren bis letzte Woche geimpft. Kärnten wird hingegen an den Covid-Stationen erst ab 19. Jänner impfen lassen. Man sieht: Selbst unter den eng umfassten Gruppen der Phase eins gibt es deutliche Unterschiede im Zeitplan. Der Wettlauf unter den neun Länderstrategien hat jedenfalls bereits jetzt das Potenzial, zum Politikum zu werden. Eine Folge sind verärgerte Mails von älteren Personen an Gesundheitsbehörden oder Ärzte, die wissen möchten, wann sie sich impfen lassen können - jedoch keine brauchbaren Antworten erhalten.



Das Beispiel Dänemark zeigt, wie es auch gehen könnte: Dort bekommt man eine Nachricht aufs Handy, anschließend kann man online einen Impftermin buchen. Derart sollen bis Ende Juni alle 5,8 Millionen Einwohner, abzüglich der Kinder, versorgt sein. Möglich machen das die effiziente Digitalisierung und zentral gespeicherte Patientendaten.