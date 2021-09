Franziskus in Ungarn. Heinz Fischer in Linz.

Greifen wir an diesem Dienstag ganz groß und betrachten wir Ereignisse von internationaler Dimension! Wir greifen sogar noch etwas größer – jedenfalls nach metaphysischen Standards –, da es um den Vatikan geht: Papst Franziskus hatte zu Beginn einer viertägigen Pilgerreise am Sonntag Ungarn besucht und Viktor Orbán getroffen. Die unterschiedlichen Interpretationen dieser Zusammenkunft sind ein Beispiel für eine nachgerade artistische Kunst der Message Control. Selbst der versierte Sebastian Kurz braucht da noch ein paar göttliche Funken. Der Papst besuchte Ungarn nämlich für nicht einmal einen Tag, während er drei Tage in der vergleichsweise unbedeutenden Slowakei verbringt. Der Ministerpräsident bekam ihn überhaupt nur 40 Minuten zu Gesicht. Das ist dann auch schon die Message: Franziskus speist die nationalkonservative und explizit migrations- und islamfeindliche ungarische Regierung mit einem gerade noch höflichen Zeitfenster ab.

Mir fehlt die göttliche Offenbarung

Orbán schuf freilich seine eigene Version: Franziskus sei schließlich nur zur Abschlussmesse des Eucharistischen Kongresses angereist. Da sei ein zusätzliches Zusammentreffen mit der hohen Politik geradezu eine Auszeichnung. Folgerichtig versah Orbán das gemeinsame Foto auf Facebook dann auch mit seinem persönlichen Logo für die Parlamentswahlen 2022. Unerklärlich blieb mir nur, warum Franziskus nach eigener Exegese nicht über Migration gesprochen haben will – für eine Antwort fehlt mir jede göttliche Offenbarung.

Derweil, fast zeitgleich am Sonntag und auch an der Donau: Linz. Dort sprach Heinz Fischer bei der Eröffnung des Internationalen („international“, das ist meine Brücke, siehe erster Satz) Brucknerfestivals. In seiner Festrede kritisierte der ehemalige Bundespräsident ganz unverblümt die Volkspartei, ohne sie zu nennen: Man dürfe in der gegenwärtigen Situation nicht einmal in Erwägung ziehen, Menschen nach Afghanistan abzuschieben.