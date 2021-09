Entfreundet: Warum will Österreich nicht Teil einer 104-Staaten-Initiative sein?

Diese letzte Formulierung hält die ÖVP davon ab, der Erklärung zuzustimmen. Kanzler Sebastian Kurz und Außenminister Alexander Schallenberg wollen ihre politische Botschaft, keine Afghanen mehr aufzunehmen, nicht durch die Unterzeichnung der Erklärung der internationalen Gemeinschaft sabotieren. Man wolle „ehrlich“ sein, heißt es aus dem Kabinett des Außenministers. Und so findet sich Österreich im Verein mit den Nicht-Unterzeichnern wie Russland, China, anstatt an der Seite der USA und der freien Welt. Österreich hat sich entfreundet.

Das ist abstrus.

Zwar hat die ÖVP das gute Recht, auf ihrer Anti-Immigrationslinie zu beharren und sich für Aufnahmezentren in Nachbarstaaten einzusetzen. (Wobei: Einfach wird das in Afghanistans Nachbarschaft nicht.) Doch wenn sich alle Welt jetzt wegen akuter Bedrohung prowestlicher Afghanen für deren Rettung einsetzt, sind weiterführende Überlegungen, wie man allfällige Flüchtlingsströme in Zukunft verhindern könnte, bloße Ausflüchte.

Die Formulierung „Afghanen, die mit uns gearbeitet haben, und jene, die gefährdet sind“ beschreibt exakt die politische Verfolgung im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Die Unterschrift unter die Erklärung des US-State-Department ist nichts anderes als ein – enorm bedeutsamer – symbolischer Akt.