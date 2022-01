Kurz: Der mit der Zeit geht ...

Es ist ein Ritual geworden, zu Neujahr sein Leben zu überdenken, neue Vorsätze zu fassen, mit Gewohntem zu brechen. Doch so radikal, nicht ganz aus freien Stücken freilich, hat es selten einer gemacht.

In diesen Tagen ist der von vielen einst geliebte und bewunderte, ehemalige österreichische Bundeskanzler in auf Haussuche in Hollywood. Sebastian Kurz wird demnächst in der Firma des Investors Peter Thiel als „Global Strategist“ eine Rolle spielen, glaubt man den kolportierten Summen, die er dort verdienen soll, eine nicht ganz unwesentliche Rolle.

Die „Süddeutsche Zeitung“ nennt den Wechsel des Politikers in die Welt der Digitalkonzerne eine „Einladung in eine Burschenschaft der Visionäre, für die Demokratie, Pressefreiheit und Kartellrecht anachronistischer Firlefanz sind, der nur den Fortschritt ausbremst“.

Wer ist Peter Thiel? Ein erfolgreicher Investor, immer vorn dabei. Kapitalgeber von Facebook, Mitbegründer des Online-Bezahldiensts „Paypal“ und des Unternehmens „Palantir Technologies“, das eng mit Geheimdiensten zusammenarbeitet und das Behörden und Staaten gern für die Auswertung großer Datenmengen beauftragen.

Thiel ist Amerikaner deutscher Abstammung, ein Trump-Fan der ersten Stunde, der den Ex-Präsidenten im zweiten US-Präsidentschaftswahlkampf allerdings nicht mehr unterstützte; ein bibelfester Konservativer, ein Technikgläubiger, einer, der Konzerne für geeigneter hält, die Geschicke der Menschheit zu lenken als Parlamente, demokratische Verfassungen und mühsame Kompromissfindung.