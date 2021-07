Was hinter den Überschriften steckt

„Verhindert die Demokratie die Rettung des Klimas?“ Hier greift ein profil-Journalist ein nicht tagesaktuelles Thema auf, das allerdings in Gesprächen jenseits des Stammtisches aus aktuellem Anlass heftig diskutiert wird: ob autoritäre Politik notwendig ist, um die Klimakatastrophe zu verhindern – so wie die Volksdiktatur China die Corona-Pandemie mit Entzug fast aller Bürgerrechte schnell niedergerungen hatte. Der Befund des Autors: Demokratie bleibt das bessere Mittel.

„Der Mädchenmord: Ja, Flüchtlinge sind auch Täter.“ Diese Zeile schließlich bezieht sich auf den Leitartikel. Auch hier bestand unsere Aufgabe darin, einem bereits vielfach gewendeten Ereignis ein profil-adäquates journalistisches Format zu geben, das eine Woche lang, bis zur nächsten Ausgabe, Bestand hat. Der Autor kennt die Migranten-Szene seit Jahren sehr genau. Entsprechend bettete er den grauenhaften Mord ein in eine realistische Beschreibung des Milieus samt einer Suche nach allfälliger Fahrlässigkeit der politisch Verantwortlichen. War´s das? Natürlich nicht. Gerade dieser Fall ist ein Beispiel dafür, wie profil viele Genres in verschiedenen Taktungen bespielt: Bereits am Mittwoch der Vorwoche widmeten wir uns in einem Podcast dem Mordfall. Und für die aktuelle Ausgabe hat eine Kollegin einen Bekannten der mutmaßlichen Täter aufgetrieben und mit ihm ausführlich darüber gesprochen, wie und warum er die Polizei auf deren Spur gebracht hatte – auch das eine Leistung einer überaus erfahrenen Journalistin.

Ich verabschiede mich ohne Vorschau aber mit den besten Wünschen für diese Woche, Ihr

Christian Rainer

Herausgeber und Chefredakteur