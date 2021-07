„Ein Mädchen wurde ermordet“

Woher er die Männer kannte? Was er über das Verbrechen zu wissen glaubt? Warum er das alles der Polizei erzählte? „Ein Mädchen ist weg. Für immer. Da kann man nicht heimgehen und schlafen.“ Das ist die kürzest mögliche Antwort. Die längere Version hat mit einem Zufall und einer Jogginghose zu tun, aber auch mit dem 19-Jährigen selbst, mit seinen schwierigen Anfängen in Österreich, mit dem Bedürfnis, auf etwas stolz zu sein. Etwas, das auch dem Vater gefällt, den er so oft enttäuscht hat. Als es später dann um ein Bild von ihm geht, richtet Majid den Blick gerade in die Kamera: „Kein Syrer“, sondern „ein Kurde aus Rojava“, ein Mann, der das Richtige getan hat. So will er gesehen werden.

Die polizeilichen Ermittlungen laufen derweil auf Hochtouren. Einen der Tatverdächtigen – er sei 23 und noch flüchtig – habe er vor drei, vier Jahren als „Zubai“ in einem Flüchtlingsheim in Wien-Favoriten kennengelernt, erzählt Majid. Irgendwann sei dieser mit dem heute 18-jährigen Haji aufgetaucht. Er ist ebenfalls tatverdächtig. Haji lebt in der Wohnung, in der Leonie laut Obduktionsbericht erstickt worden sein soll. Polizeizeuge Majid sagt, er und Haji seien gut bekannt gewesen, hätten miteinander trainiert, Fußball gespielt und fallweise ein „schönes Gespräch“ geführt. Vor Wochen habe er Zubai erstmals mit Ramis gesehen, einem 16-jährigen Afghanen. Die beiden hätten einander bereits aus Kabul gekannt. Der Jüngere sei erst vor wenigen Monaten zu seinen Verwandten nach Wien gekommen. Er ist der Tatverdächtige Nummer drei.