Was ist los mit der SPÖ?

„Die SPÖ hat sich verrannt“

Die ausbleibenden Massen am Tag der Arbeit sind so etwas wie ein Stimmungsbarometer für die SPÖ. Die Sozialdemokratie hat unglaubliche Verluste hinnehmen müssen. Während sie früher zumindest in Wien so gut wie überall mitspielte und über zahlreiche Vereine bis in die Freizeitgestaltung der Arbeiterklasse hineinwirkte, verliert sie heute immer mehr ihrer Hochburgen an die FPÖ.

Auf wichtige Fragen hat die Sozialdemokratie keine Antworten gefunden, darunter jene der Migration sowie der Individualisierung der Gesellschaft in einer neoliberalen Welt.

„Die SPÖ hat sich verrannt“, konstatieren Clemens Neuhold und Christa Zöchling in der Titelgeschichte des aktuellen profil – und gehen der Frage nach, wieso die Partei nicht mehr zu alter Größe zurückfindet. Wofür steht die SPÖ heute überhaupt? Man weiß es nicht genau. Ob bei den Corona-Maßnahmen, der Migrationsfrage oder Identitätspolitik: Nirgends tritt sie geschlossen auf.

Dabei bräuchte es dringend eine starke Sozialdemokratie, von der sich Arbeiter vertreten fühlen können. Aktuell zeigt sich das etwa in Steyr, wo das MAN-Werk vor der Schließung steht. Christa Zöchling hat mit den Arbeitern dort gesprochen und ihren Frust aufgezeichnet. „Die Sozialdemokraten sind zum Teil so weit weg, dass sie gar nicht nachvollziehen können, was in einer Werkstatt abgeht“, sagt einer.

Vom ersten Mai ist mir eine Szene besonders lebhaft in Erinnerung geblieben: Ich hatte den Rat meiner Eltern, den obligatorischen roten Ballon an meiner Jacke zu befestigen, selbstbewusst ignoriert. Irgendwann entglitt er mir und schwebte davon, über die Köpfe der Massen hinweg, immer weiter, bis er als kleiner Punkt am Himmel verschwand. Ich weinte bitterlich.

Siobhán Geets