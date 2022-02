Zahlenmagie und Datenleck

Man könnte meinen, der rare Zauber des heutigen Datums sei bislang kaum jemandem ins Auge gesprungen, die meisten von uns haben auch andere Dinge zu tun, als nur über die numerologischen Launen des jeweiligen Kalenderjahres zu sinnieren. Aber in manchen Bereichen, in jenem der Eheschließungen beispielsweise, sind Daten nicht ganz ohne Belang: Ein zahlenmagisch sanft erhöhter Hochzeitstag ist eine hübsche, smalltalk-taugliche Nebenwirkung, die übrigens dazu führt, dass man sich diesen auch ohne lästige Eselsbrücken in den Langzeitspeicher prägen kann. So sollen heute, am 22. Tag des zweiten Monats des Jahres 2022, in gleichsam sechsfacher Zweisamkeit also, weltweit deutlich mehr Trauungen durchgeführt werden, als an den meisten anderen Tagen dieses Jahres. (Wie viele Paare vor knapp drei Wochen, am 2. 2. 2022, ihren Lebensabschnittsbund geschlossen haben, entzieht sich meiner Kenntnis.) Die allerhöchste Schule der Eheplanung würde ein heute spätabendlich noch geöffnetes Standesamt (oder Kirchenschiff) sowie eine derart exakte Organisation voraussetzen, dass man einander um präzise 22:22 Uhr das Ja entgegenhauchen könnte.

Nun ist profil bekanntlich eine der letzten Bastionen der unumschränkten Rationalität, eine stählerne Festung der Faktenrecherche, zu der die Fans zahlenmystischer Esoterik ebenso wenig Zutritt haben wie, sagen wir: die Apostel der Homöopathie. Tatsächlich verbinden wir keinerlei Heilsbotschaft mit diesem Tag, nicht einmal ein besonders gesteigertes Glücksgefühl: Ein Datum ist kein Fatum. Dieses sehr spezielle Datum ist nur eben eine Spezies, die ähnlich selten auftritt wie der Weißwangenklammeraffe im Amazonas-Gebiet. Am Ende ist es eine Frage der Anmut; die exklusive Zusammenkunft der Zweien sieht gedruckt, gestanzt und gekritzelt schlicht schön aus, wenigstens vergleichsweise.

In jedem Sinne unschön dagegen sind die Skandale, die das Investigativ-Team des profil in monatelanger Zusammenarbeit mit einem internationalen Ermittlungs-Konsortium unter dem Stichwort „Suisse Secrets“ bloßgelegt und zusammengetragen hat: Wie geleakte Kontodaten der Schweizer Großbank Credit Suisse belegen, unterhielt die elitäre Finanzhochburg über Jahre hinweg beste Geschäftsbeziehungen zu Tyrannen, Drogen- und Menschenhändlern, ohne je groß nachzufragen, wozu die verschobenen Summen dienen sollten. Es geht um dreistellige Euro-Milliardenbeträge, um Geldwäsche, Korruption und Mord, um Verbrechen, die in höchste Regierungs- und Kirchenkreise führen. Ungeheuerliche Geschichten tun sich hinter dem Datenleck auf: Die Spitze des Eisbergs dieses nicht nur wirtschaftskriminellen Realdramas können Sie hier nachlesen.