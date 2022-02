Suisse Secrets: Die dunklen Geheimnisse der Credit Suisse

Ab 1994 hatte Elmer in einer Bär-Dependance auf den Cayman Islands gearbeitet, zunächst als Buchhalter, zuletzt als stellvertretender Direktor. Vor seiner Entlassung hatte er nach eigener Darstellung die Bankführung in der Schweiz darüber informiert, dass auf den Cayman Islands problematische Geschäfte liefen. Die Bank soll dazumals vermögenden Kunden bei der „Steueroptimierung“ dienlich gewesen sein – mittels komplexer Offshore-Konstruktionen.

Elmer verlor seinen Job – und ging schließlich an die Öffentlichkeit. Er gilt auch als der Mann, der Wikileaks großmachte. 2008 veröffentlichte die Plattform erstmals Kundendaten von Julius Bär, die Rudolf Elmer zur Verfügung gestellt hatte. Doch damit hatte er nicht nur seinen früheren Arbeitgeber herausgefordert, vielmehr den gesamten eidgenössischen Geldsektor, der die Veröffentlichung von Kundendaten als eine Art Kriegserklärung gegen den Finanzplatz auffasste. Die Antwort: Repressalien. Erst versuchte man Wikileaks abzudrehen (was nicht gelang), dann wurde Elmer strafrechtlich verfolgt.

Er saß insgesamt mehr als 200 Tage in Schweizer Untersuchungshaft und musste sich wegen der Verletzung des Bank- und Geschäftsgeheimnisses (und anderer Delikte) in langwierigen Gerichtsverfahren verantworten, ehe er schließlich 2018 freigesprochen wurde.

In einem ausführlichen profil-Interview 2017 fasste Elmer seine Zeit bei Julius Bär so zusammen: „Ich war Teil des Systems. Ich war für die Geschäfte verantwortlich und habe sie auch betrieben. Ich wusste, dass ich die Schweizer Steuerbehörden wahrscheinlich täuschte.“ (Nr. 5/17).

Elmer ist heute als Autor, Vortragender und Berater im Bereich der Geldwäscheprävention tätig. Zur Rolle von Whistleblowern sagt er: „Whistleblowing ist gefährlich, es zerstört die Vertrauensbasis in unserer Wirtschaft. Anderseits lässt es sich oftmals nicht vermeiden, Missstände solcherart öffentlich zu machen.“ (Nr. 17/18).

Vieles ist besser, aber nichts ist gut

In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich im Kampf gegen schmutziges Geld so einiges getan, keine Frage. Gesetze wurden nachgeschärft, die Banken zu größerer Sorgfalt im Geldverkehr verpflichtet, der internationale Informationsaustausch verbessert. Das gilt natürlich auch für die Schweiz und Österreich. Beide Länder durften sich noch bis vor einigen Jahren so einiges auf ihr jeweiliges „Bankgeheimnis“ einbilden, wobei das der Eidgenossen eine globale Trademark war, gleichauf mit Rolex, Breitling und Toblerone.

Das Schweizer „Bankkundengeheimnis“ ist nach wie vor stark, wurde aber (wie auch das österreichische) aufgeweicht: Seit 2017 nimmt die Schweiz am internationalen Informationsaustausch teil, das heißt sie teilt die Daten ihrer Kunden mit ausländischen Steuerbehörden (Österreich ist seit 2018 dabei, insgesamt beteiligen sich mittlerweile mehr als 100 Länder).

Es ist vieles besser geworden im Bereich der Geldwäscheprävention. Aber es ist längst nicht alles gut. Nicht annähernd alle Schlupflöcher wurden geschlossen, der Informationsaustausch ist lückenhaft, weil gerade Entwicklungs- und Schwellenländer kaum daran teilnehmen (und die USA mehr nach Tagesverfassung), die Offshore-Industrie blüht und gedeiht. Siehe dazu auch unsere umfangreiche Berichterstattung zu den unglaublichen „Geldwäscheverdachtsmeldungen“ des US-amerikanischen Bankensystems: Projekt „FinCen Files“, das wir 2020 veröffentlichten.

Der Fall Siemens

Scheinrechnungen, vorgeschobene Beraterverträge, Schwarze Kassen und letztlich Bestechungszahlungen für Aufträge aus dem staatlichen und staatsnahen Bereich – das ist der Stoff, aus dem der 2006 aufgeflogene Siemens-Skandal gestrickt ist. Im Rahmen der „Suisse Secrets“ taucht ein wesentlicher Proponent diese korrupten Systems auf: Eduard S. war einst Manager von Siemens in Nigeria. Dort hat er in großem Stil Schmiergeld verteilt. 2008 wurde S. wegen der „Bestechung ausländischer Amtsträger“ in 22 Fällen verurteilt. Die Strafe fiel durchaus erträglich aus: ein Jahr Haft auf Bewährung und eine Geldbuße von 240.000 Euro.

Doch nun folgt die große Überraschung: Der Name von S. taucht in den Suisse-Secrets-Daten in Zusammenhang mit einem Konto auf, das gleich in zweierlei Hinsicht spannend ist. Erstens sollen im Frühjahr 2006 darauf Vermögenswerte von rund 54,5 Millionen Schweizer Franken gelegen haben. Und zweitens war den deutschen Siemens-Ermittlern – Recherchen der „SZ“ zufolge – das Konto bisher nicht bekannt.

S. taucht übrigens auch in den eingangs erwähnten „Pandora Papers“ auf, einer riesigen Sammlung geleakter Daten, die dem International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) zugespielt wurden. profil ist auch an diesem Projekt beteiligt. In den „Pandora Papers“ scheint S. samt Frau und Tochter als Eigentümer einer 2008 erworbenen Briefkastenfirma auf den British Virgin Islands auf. Diese Firma erwarb 2009 einige Immobilien in Dubai – eine davon auf der Luxus-Insel „The Palm“.

Der ehemalige Siemens-Manager bestritt auf „SZ“-Anfrage entschieden, von „Siemens Geld gestohlen“ beziehungsweise „aufgrund korrupter oder krimineller Verhaltensweisen in Nigeria“ erhalten zu haben. Schon 2007 erklärte er in seiner ersten Einvernahme beim Bundeskriminalamt in München, sich niemals selbst bereichert zu haben – „in keinem Fall“ und zwar „weder direkt noch indirekt“.

Schwarze Kassen haben es an sich, dass auch jene hineingreifen können, die sie anlegen. Schließlich ist das Geld vorher absichtlich jeglicher Kontrolle entzogen worden. Ein Teil kann zum Beispiel für Schmiergelder aufgewendet werden, ein anderer Teil jedoch auch für Kickbacks in die eigene Tasche.