profil-Umfrage: Sind Sie für eine Impfpflicht?

Oberöstereichs Landeshauptmann Thomas Stelzer bleibt bis heute bei seiner Forderung, die er erstmals im Mai gegenüber profil erhob: Wenn sich nicht genügend Freiwillige impfen lassen, solle man eine generelle Impfpflicht diskutieren.

Die Regierung schloss eine Impfpflicht daraufhin erneut aus. Doch es gibt auch Impfpflichten "light". So kündigte der Salzburger Gesundheitslandesrat Christian Stöckl an, neues Personal in Spitälern und Altersheimen des Landes müsse sich impfen lassen. Nach einer heftigen Diskussion, die auf die profil-Geschichte folgte, pfiff ihn Landeshauptmann Wilfried Haslauer zurück. Die Wiener Ärztekammer sowie SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner halten eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal weiterhin für eine Option. Was meinen Sie?