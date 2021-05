Protestbrief an Kogler: Sportverbände kämpfen gegen Glücksspielreform

Über diese Abhängigkeit schreiben die bet-at-home Ice Hockey League, die Tipico Fußball-Bundesliga, die bet-at-home Basketball Superliga sowie die höchsten Spielklassen im Volleyball und Handball in einem gemeinsamen Protestbrief an Kogler. Das Schreiben, das profil vorliegt, ist mit dem 16. April datiert. Darin sehen die Sportligen durch die geplante Novelle des Glücksspielgesetzes "negative Folgen auf den organisierten Sport in Österreich zukommen": "Sollten Werbebeschränkungen für Sportwetten umgesetzt werden, würde eine wesentliche Budgetsäule des österreichischen Breiten-und Spitzensports wegfallen. Sowohl der Profials auch der Breitensport sind (...) von Kooperationen aus diesem Bereich abhängig.