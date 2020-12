Rainer Nikowitz: Bewährung

Dass die Männer-„Vogue“ noch immer nicht geantwortet hatte, obwohl KHG in seinem letzten Angebot ziemlich tabulos seine Bereitschaft unterstrichen hatte, die Schere zwischen jetzt schon lächerlich niedrigem Honorar einerseits und hohem Anteil an gezeigter Haut andererseits bis zum Anschlag aufgehen zu lassen, konnte er zwar verstehen – Printkrise und so, die konnten sich auch nicht mehr jeden Star leisten –, aber nur schwer verkraften. Ja, es waren einige Jahre seit jenen Fotos vergangen, die ganzen Jahrgängen von Sachbearbeiterinnen den Verstand geraubt hatten. Und es waren beileibe keine leichten Jahre gewesen. Aber gerade diese Kerben hatten ihn doch als Mann fraglos nur noch interessanter werden lassen. Fand er.

KHG hatte auch gehofft, dass dies der Schreiberin eines einst sehr berühmten Briefes ebenso auffallen würde – für sie also von „Zu schön, zu jung, zu intelligent“ zumindest noch eines übrig war. Und er hätte auch schwören können, dass sich der Vorhang neben der Tür bewegt hatte, nachdem er geklingelt hatte. Und ja, er hätte möglicherweise vorher anrufen sollen, um seinen Besuch anzukündigen. Aber er hatte sich gedacht: Wann denn sollte man eine alte Verbundenheit wie diese dazu nutzen, dem anderen bei seiner Anlagestrategie ein wenig unter die Arme zu greifen, wenn nicht jetzt sofort?

Also war er lieber gleich hingefahren. Zumal all seinen telefonischen Versuchen, im Stil von Leo DiCaprio – also seinem nur ein wenig schlechter aussehenden Beinahe-Double – in „The Wolf of Wall Street“ Finanzberatung zu betreiben, bisher unerklärlich wenig Erfolg beschieden gewesen war. Nicht einmal der Schüssel Wolfgang hatte ihm für seine sachdienlichen Hinweise auf brandheiße, demnächst abgehende Penny-Stock-Raketen etwas zahlen wollen.