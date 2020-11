Rainer Nikowitz: Anstand

Nehammer: Aber es wird aussekommen. Was mach ma dann?



Kurz: Dann simma empört! Weil es doch eigentlich der Anstand verbieten sollt, dass ma versucht, aus so einem tragischen Ereignis a no politisches Kleingeld zu schlagen. Und i könnt auch noch einstreuen: Silberstein!



Nehammer: Stimmt. Wegen dem Anstand warat's.



Kurz: Ja.



Nehammer: Seit wann ham wir no amoi den Innenminister?



Kurz: Seit 20 Jahr.



Nehammer: Kinder, wie die Zeit vergeht!



Kurz: Also, bis auf die eineinhalb Jahr Kickl. Warum fragst?



Nehammer: Ah, nur so.



Kurz: Ah! Jetzt versteh i, worauf du hinauswillst!



Nehammer: Äh ... Worauf?



Kurz: Dass der Kickl schuld is. Am BVT.



Nehammer: Ah so!



Kurz: Ja!



Nehammer: Aber selbst, wenn's so wär: Wer hat eam denn lassen?



Kurz: Danach net zu fragen, is natürlich auch eine Frage des Anstands.



Nehammer: Ja.



Kurz: Auf den muss ma nämlich immer achten.



Nehammer: Genau.



Kurz: Und drum stell i mi am besten einfach hin und sag: Die Zadić war's!



Nehammer: Guat. Dann gib's i dem Kickl.



Kurz: Aber anständig!