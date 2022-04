Rainer Nikowitz: Doppelpass

Sobotka: Wir kommen zur nächsten Befragung. Geladen ist ein Herr Sobotka! Ist er anwesend?



Sobotka: Hier!



Sobotka: Ah, sehr gut. Und so pünktlich! So haben wir unsere Gäste gern. Kommen wir gleich zur ersten Frage, Herr



Sobotka: Wie geht es Ihnen heute?



Sobotka: Danke der Nachfrage, Herr Vorsitzender, an sich ausgezeichnet-wenn da nicht diese völlig unbegründeten Vorwürfe gegen mich wären.



Sobotka: Die finde ich als Vorsitzender allerdings auch sehr befremdlich. Aber Sie haben ja jetzt die Gelegenheit, umfassend dazu Stellung zu nehmen.



Sobotka: Das mache ich selbstverständlich sehr gern. Also: Das ist alles ein Blödsinn.



Sobotka: Aha! Hab ich's mir doch gedacht! Sobotka: Und ich hab mir schon gedacht, dass Sie sich das gedacht haben!



Sobotka: Aber warum sitzen Sie dann überhaupt hier?



Sobotka: Das müssen Sie unsere von roten Falotten durchseuchte Justiz fragen.



Sobotka: Aha! Hab ich's mir doch schon wieder gedacht!



Sobotka: Ich stelle hiermit auch den Antrag, dass der Untersuchungsgegenstand dieses Ausschusses um genau dieses himmelschreiende Problem erweitert wird.



Sobotka: Angenommen!



Sobotka: Kann ich sonst noch etwas für Sie tun?



Sobotka: Sie haben doch schon so viel getan!



Sobotka: Ach! Ich tue doch nur meine staatsbürgerliche Pflicht.



Sobotka: So ehrenwert! Aber in aller Bescheidenheit: Ich ja auch!



Sobotka: Und da soll noch einer sagen, dass unser Parlamentarismus nicht funktioniert!