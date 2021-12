Sobotka irrt: Er ist nicht „verpflichtet“, ÖVP-U-Ausschuss zu leiten

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) ist gerade einmal seit Montag im Amt, da kommt am heutigen Donnerstag schon das erste Ungemach auf ihn zu: Auf Antrag der Oppositionsparteien stimmt der Nationalrat heute über die Einsetzung eines ÖVP-Untersuchungsausschusses ab – das Kontrollgremium ist als Follow-Up des Ibiza-Ausschusses gedacht, die Opposition will die Rolle der ÖVP bei Postenbesetzungen und Co. beleuchten. Sie vermutet: Korruption.

Mit der Einsetzung des U-Ausschusses wird auch eine Person wieder stärker in den Fokus rücken: Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er leitete bereits den Ibiza-U-Ausschuss als Vorsitzender und will diese Rolle auch beim ÖVP-U-Ausschuss ausüben. Eine mächtige Position: Der Vorsitzende leitet Verhandlungen, fertigt Ladungen und Beweisbeschlüsse aus und entscheidet über die Reihenfolge der Befragung von Auskunftspersonen. Er kann Sitzungen jederzeit unterbrechen und ist dafür zuständig, die Öffentlichkeit über den Lauf und die Ergebnisse des Verfahrens zu informieren. Der Vorsitzende kann also durchaus einen Einfluss auf den U-Ausschuss nehmen.