Rainer Nikowitz: Weltmeister

Xi Jinping: Ich wünsche gutes Gelingen bei deren heldenhafter Erfüllung!

Putin: Und ich wünsche Ihnen auch noch einen bombigen Tag!

Xi Jinping: Bombig! Köstlich! Haben Sie am Ende jetzt auch schon einen kreativen Dolmetscher?

Putin: Ich? Aber nein.

Xi Jinping: Was? Das kann Ihnen doch unmöglich allein eingefallen sein!

Putin: Sie Schmeichler! Ihr Asiaten und eure unerschütterliche Höflichkeit. Wissen Sie, was ich denke? Wenn ich dann in drei Jahren Trump auch noch ein zweites Mal zum Präsidenten gemacht haben werde – dann werden wir alle in einer gemeinsamen Kraftanstrengung der Welt so viel Gutes antun können!

Xi Jinping: Ja, genau. Und dann wird China voranschreiten in eine neue Welt, in der …

Putin: Ach, Mist!

Xi Jinping: Was ist? Habe ich am Ende etwas Falsches gesagt?

Putin: Nein, überhaupt nicht. Aber jetzt ist auch noch der Himbeer-Smoothie umgefallen!