Rainer Nikowitz: Luft, Hoheit!

profil: Herr Bürgermeister, die Maskenpflicht in Österreich ist endlich gefallen – außer in Wien. Warum ist das so?

Ludwig: Weil ich es sag.

profil: Das ist fraglos ein ausgesprochen wichtiger Grund – aber dennoch hätte ich gern etwas mehr an Information.

Ludwig: Das ist alles wissenschaftlich abgesichert, das hat mit den Werten zu tun.

profil: Sie meinen die aktuellen Werte aus den Spitälern?

Ludwig: Aber geh, Tschapperl! Mit meinen Beliebtheitswerten! Wir haben ja festgestellt, dass die sich signifikant verbessern, wenn ich den Gestrengen gebe. Und Sie kennen ja die wendige Wiener SPÖ: Wenn wir einmal ein Er- folgsrezept haben – dann bleiben wir die nächsten 50 Jahre drauf hocken!

profil: Es wär aber jetzt leider so, dass ich absolut keine Lust mehr habe, bei demnächst 35 Grad hinter einem nass- geschwitzten Fetzen zu hyperventilieren, nur damit Sie sich in Ihrer Krafthose besser fühlen. Und das Ganze zur Abwehr eines mittlerweile besseren Schnupfens, gegen den ich geboostert bin und den ich auch schon gehabt habe.

Ludwig: Was sind Sie denn für ein Häusl? Wir haben da ein anderes Verständnis von Solidarität!

profil: Mit dem Bürgermeister? Das glaube ich gern.

Ludwig: Schauen Sie: So ein bisserl Paternalismus hat noch niemandem geschadet – wenn er von der richtigen Seite kommt.

profil: Das bildet sich die Linke seit ewigen Zeiten ein. Und genauso lang ist es auch schon nervtötend.

Ludwig: Das sag ich jetzt dem Hacker.

profil: Gerade der wird das garantiert verstehen.