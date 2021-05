Rainer Nikowitz: Rücktrittstritt

profil: Eh. Nur halt am anderen Ende.

Doskozil: Ich habe ihr jedenfalls noch nie ausrichten lassen, dass sie zurücktreten soll.

profil: Aber immer klar gemacht, dass Sie gedenken, der nächste Spitzenkandidat zu sein. Und zwar am liebsten der per Akklamation gewählte.

Doskozil: Ich bin der einzige Spitzenrepräsentant der SPÖ, der eine absolute Mehrheit hat. Meine große Vorsitzende hatte ihre letzte Absolute wahrscheinlich in der Unterstufe vom Gymnasium.

profil: Bei der Klassensprecherwahl?

Doskozil: Eher Klassenordner.

Dazu hatte sie sicher mehr Talent.