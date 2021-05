Niessl zu Doskozil-Rückzug: „Das Burgenland war immer anders“

profil: Man könnte sagen, das Burgenland war immer zu rechts für die SPÖ.

Niessl: Was ist rechts und was links? Wir haben immer gesagt, es gibt eine Grenze des Möglichen. Integration vor Zuzug. Das ist heute Standard in der Partei. Es kann niemand verantworten, wenn in eine Gemeinde wie Nickelsdorf mit 1500 Einwohnern pro Tag 10.000 Asylwerber kommen.

profil: Sie haben in ihrer Zeit die ÖVP rechts überholt, mit einem Veto gegen ein Flüchtlingsheim in Eberau.

Niessl: Wer hält es für gut, 1000 Asylwerber in einer 1000-Seelen-Gemeinde unterzubringen? Wir haben unsere Asylquote immer erfüllt und es gab keinen einzigen, negativen Zwischenfall mit Asylwerbern. Wer kann das von sich behaupten?

Zur Person: Hans Niessl feiert im Juni seinen 70. Geburtstag. Er war von 2000 bis 2019 Landeshauptmann des Burgenlandes.