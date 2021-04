Rainer Nikowitz: Sputnik-Spurt

Putin: Nun ja ... Nachdem sich nicht einmal in Russland jemand so wirklich damit impfen lassen will - warum nicht? Klingt nach einer guten Ergänzung zu AstraZeneca, oder?



Kurz: Super! Kann ich gleich eine Pressekonferenz machen?



Putin: Wir müssen noch über die Lieferbedingungen reden: Wenn meine Soldaten demnächst wieder in der Ukraine aktiv den Frieden sichern - dann ist Schweigen Gold.



Kurz: Was interessiert mich Donezk? Urschiache Gegend.



Putin: Wenn Nawalny im Straflager eines natürlichen Todes stirbt, will ich auch nichts von Sanktionen hören.



Kurz: Selber schuld! Der war doch schon in Deutschland. Was geht er auch zurück?



Putin: Wenn ich weiterhin nach Kräften die EU destabilisiere - habe ich in Ihnen einen Verbündeten.



Kurz: Es gibt Wichtigeres als die EU. Im Herbst hab ich vielleicht die nächste Neuwahl! Bis dahin brauch ich Herdenimmunität, sonst bin ich am End no am End!



Putin: Wie viel brauchen Sie?



Kurz: Mindestens 35.



Putin: Ampullen?



Kurz: Prozent!



Putin: Der Kerl gefällt mir.