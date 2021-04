Rainer Nikowitz: Gulaschkanone

profil: Die ÖVP-Abgeordneten im Europaparlament haben ja auch im Gegensatz zu fast allen anderen Konservativen gegen Ihren Ausschluss aus der EVP gestimmt. Alle bis auf Othmar Karas.

Orbán: Von dem habe ich schon gehört. Kommunist.

profil: Schlimmer: ein nicht türkis gewordener Schwarzer. Aber lassen Sie uns über Wichtigeres reden. Haben Sie jetzt eigentlich eine Frage an sich selbst, mein Führer?

Orbán: Nun, da Sie sich ja durchaus als professionell unterwürfig erweisen, will ich einmal nicht so sein. Ihre Kollegin hatte Fragen zur neuen Fraktion, der sich meine Abgeordneten in Brüssel möglicherweise anschließen werden. Ich kann Ihnen sagen, nach welchen Gesichtspunkten diese ausgewählt wird.

profil: Das wäre sehr freundlich von Ihnen. Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie man Nationalismus internationalisiert. Am ehesten sucht man einfach gemeinsame Feindbilder, oder?

Orbán: Das auch. Aber vor allem achtet man darauf, wer im Lockdown in Brüssel die tollsten schwulen Swingerpartys mit den besten Drogen veranstaltet.

profil: Ich war so empört, dass man Ihren Abgeordneten József Szájer durch alle Medien gezerrt hat, nachdem er dort erwischt wurde! Ein billiger Racheakt war das! Ich meine, nur, weil er als Politiker nie die Parteilinie verlassen und immer gegen Schwule gehetzt hat? Das soll ein Grund sein, ihn als schmierigen, scheinheiligen Lügner hinzustellen? Und die ganze Fidesz gleich mit?

Orbán: Das ist alles Teil der konzertierten Kampagne der liberalen Terroristen gegen eine christlich-demokratische Partei.

profil: Die sogar so weit geht, zu behaupten, dass Ihre Partei weder das eine noch das andere ist!

Orbán: Nächste Frage: Warum bleibt Ungarn dann eigentlich in diesem Scheißverein EU?

profil: Ausgezeichnete Frage!

Orbán: Weil ich großherzig genug bin, die Milliardenförderungen von diesem Scheißverein einzusacken, obwohl ich ansonsten auf alles, wofür er steht, spucke.

profil: Sie sind so gut zu uns! Die EU hat jemanden wie Sie einfach nicht verdient.

Orbán: Das können Sie laut sagen.

profil: Aber mit dem allergrößten Vergnügen! Gerne auch im ungarischen Staatsfernsehen.

Orbán: Und wenn Sie einmal einen neuen Hauptwohnsitz brauchen …

profil: Wie heißt „Vaseline“ auf Ungarisch?