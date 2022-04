Rainer Nikowitz: Wahlbeobachter

Putin: Donald, alter Freund! Schön, deine Stimme zu hören.



Trump: Dabei war niemand härter zu Russland als ich!



Putin: Niemand!



Trump: Und auch nie!



Putin: Du sagst es.



Trump: Und? Hast du schon eine Hochrechnung?



Putin: Noch nicht. Stimmen zählen, absurd. In Moskau wüsste ich längst das Ergebnis. Und in Mariupol erst! Höhö!



Trump: Mariupol Das hab ich schon mal gehört. Kommt nicht Santa vom Mariupol?



Putin: Ich habe dich so vermisst!



Trump: Das ist doch wohl klar.



Putin: Ich habe dieses Fernsehinterview mit dir gesehen. Du hattest recht, zu gehen.



Trump: Ich habe mir kurz gewünscht, ein Russe zu sein. Ein Butcher in Butcha! Dieser Scheißkerl war ja so dumm!



Putin: Du weißt doch: Jeder ist dumm gegen dich.



Trump: Gut, dass du es auch weißt! Und du hast auch immer noch Angst vor mir oder etwa nicht?



Putin: Und wie.



Trump: Ich weiß nicht, was alle immer haben. Weltpolitik kann doch ganz einfach sein. In drei Jahren bin zurück. Hältst du in Europa so lange durch?



Putin: Wird schon gehen. Und vielleicht kann bis dahin ja schon einmal diese Le Pen dafür sorgen, dass ich mich nicht so allein fühle.



Trump: Die Französinnen sind die schärfsten!



Putin: Äh ja.



Trump: Die duschen nicht vorm Sex! Das haben sie auf "Fox News" gesagt.



Putin: Dann muss es stimmen.



Trump: Wir drei gemeinsam - das wäre so great. Also politisch auch!

Putin: Bald kommt die Hochrechnung.



Trump: Sagt man nicht: "Abrechnung"?



Putin: Und wie ich dich vermisst hab!