Rauris: Der Wolf und die sieben Meinungen

Tatsächlich wurde die Rauriser „Schadwolf-Maßnahmenverordnung“ von der zuständigen Landesrätin und dem Salzburger „Wolfsbeauftragten“ Hubert Stock Anfang Juni innerhalb kürzester Frist vorgelegt und der Eindringling noch am Tag ihres Inkrafttretens „entnommen“, wie das in der Jägersprache heißt. „Das gefällt den Leuten, speziell in den Gebirgstälern, wenn nicht groß herumgeredet, sondern gemacht wird.“

Loitfellner, Jahrgang 1978, ist auch eher Macher als Herumredner, das erklärt seinen politischen Erfolg: Noch vor 20 Jahren stellte die ÖVP in Rauris neun von 19 Gemeinderatsmandaten, die SPÖ bloß drei. Heute hat die SPÖ zwölf und die ÖVP sieben Gemeinderäte (die vormals starke „Freie Wählergemeinschaft Rauris“ stand zuletzt nicht mehr zur Wahl). „Früher hat man gesagt, da müsste schon ein Indianer bei der ÖVP kandidieren, damit in Rauris ein Roter Bürgermeister wird“, kokettiert Loitfellner, der selber aus einem tiefschwarzen Haushalt kommt: Der Großvater war Rauriser ÖVP-Grande, „aber dann hat ihm der Kreisky imponiert, weil er sich bei der Errichtung der Hochalmbahn so für Rauris eingesetzt hat.“ Aus Respekt dekretierte der Großvater, dass der Vater zu den Sozis wechseln möge, auch damals stach Handschlagqualität Parteiideologie. Eine ähnliche Persönlichkeit fehlt dem jungen Bürgermeister leider in der aktuellen Bundespolitik, nicht nur in der eigenen Partei, aber da halt schon besonders, „denn gerade in einer solchen Zeit wäre eine starke Sozialdemokratie wichtig. Es tut mir im Herzen weh, dass das nicht so der Fall ist.“

Die ist freilich auch schon wieder 500 Jahre her. Siegfried Kopp kann davon berichten, er sitzt in seinem Garten im Rauriser Ortsteil Wörth, im Talschluss ragen die 3000er der Goldberggruppe hinauf, das Schareck, der Hocharn, der Hohe Sonnblick. Kopp, Jahrgang 1948, war Hauptschuldirektor in Rauris und von 1990 bis 2023 Kustos im Talmuseum, man hört ihm die vielen historischen Führungen an, die er im Lauf der Jahre abgehalten hat. So viel vorweg: „Der Wolf ist nicht das Prägende von Rauris.“

Sondern? „Der Goldbergbau. Seine Blütezeit war von 1460 bis 1560, nach 1650 ist es damit bergab gegangen. Die zweite Hochblüte von Rauris begann dann mit dem Auftritt des Ignaz Rojacher – 1844 bis 1891, aus ärmlichen Verhältnissen, schon mit zwölf Jahren im Bergbaustollen tätig, später Zimmererlehre, dann ab 1876 Bergbau-Unternehmer.“ Dieser tüchtige Herr Rojacher war es, der 1886 hoch oben beim Gipfel des Sonnblick, auf über 3000 Metern, jene Wetterwarte errichten ließ, die bis heute als meteorologisches Observatorium dient. Und schon im Frühling 1883 konnte Rojacher in einem Brief an einen Geschäftspartner in Salzburg berichten: „Seit 1. Mai leuchtet bei uns das Elektrische Glühlicht die Arbeits u. Wirtschafts Gebäude.“ Tief hinten im Raurisertal war also schon die moderne Welt eingezogen, als in der Landeshauptstadt draußen noch keine Rede davon sein konnte. Gemeinsam mit seinem Freund und Förderer aus Wien, Wilhelm Ritter von Arlt, war Rojacher 1885 in Schweden auf Erkundungstour bezüglich neuerer Erzförderverfahren – und brachte von dort die Idee mit, auf Holzbrettern durch den Schnee zu gleiten. Herr von Arlt war dann im Jahr 1894 auch der Erste, der auf Skiern vom Sonnblick herunterfuhr, „am 5. Februar, in insgesamt 32 Minuten“, doziert Siegfried Kopp, und: „Für mich sind Rojacher und Arlt die zwei Dorfheiligen von Rauris.“

Zum Thema Wolf hat sich Kopp seine Meinung vor 40 Jahren in Kanada gebildet: „Damals habe ich die Weiten dieser Landschaften gesehen, diese unendlichen, unbesiedelten Wälder. Da hat der Wolf einen Platz, ohne dass ein Konflikt mit dem Menschen entsteht. Ich frage mich: Muss ein Tier unbedingt überall vorkommen?“ Was führte den Rauriser Schuldirektor nach Kanada? „Wir haben uns die Goldwasch-Weltmeisterschaften in Dawson City am Klondike River angeschaut. Damals ist die Idee aufgekommen, in Rauris mit dem Goldwaschen etwas Ähnliches zu machen.“ Machte man dann auch, und seither ist der Goldwaschplatz beim Talschluss in Kolm-Saigurn eine der zentralen Rauriser Attraktionen. Ein Lokalaugenschein wird bestätigen: Das Gold fließt immer noch in zarten Flocken aus den Hohen Tauern herunter, daran wird kein Schadwolf etwas ändern können.