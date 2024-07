Wolf: Schießen oder nicht schießen, das ist die (juristische) Frage

„Seine Angriffslust scheint keine Grenzen mehr zu kennen“, sagt Christian Gantner, ÖVP-Veterinärslandesrat in Vorarlberg über den Wolf, der vergangene Woche in seinem Bundesland zum Abschuss freigegeben wurde. Er habe Schafe, Ziegen, Kälber und Jungkühe gerissen – und soll nun „entnommen“ werden, so die Fachsprache für einen Abschuss. Für Natur- und Tierschutzorganisationen ist das aber „eindeutig europarechtswidrig“, wie der WWF am Freitag bekräftigte .

Der juristische Konflikt rund um Wolfabschüsse in Österreich schwelt nun seit einigen Wochen auf einer neuen Ebene. Kurz zusammengefasst: Im Sommer 2022 wurde ein Wolf mit der Registriernummer 158 MATK in Tirol zum Abschuss freigeben; gegen den Bescheid legten Tierschutzorganisationen Beschwerde ein. Das Landesverwaltungsgericht befragte daraufhin den Europäischen Gerichtshof, der wiederum Mitte Juli festhielt , dass Wolfsjagd in Österreich weiter verboten sei.

Die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie regelt die Erhaltung wildlebender Tiere und Pflanzen in der Europäischen Union. Sie verbietet grundsätzlich die Jagd auf den Wolf, der einen strengen Schutzstatus genießt. Geschossen werden darf nur, wenn die in Art. 16 Abs. 1 aufgelisteten Voraussetzungen erfüllt sind: „Sofern es keine anderweitige zufriedenstellende Lösung gibt und unter der Bedingung, dass die Populationen der betroffenen Art in einem günstigen Erhaltungszustand verweilen.“ In Österreich könnten laut dem Europäischen Gerichtshof keine Ausnahmen gewährt werden, da sich die Wolfspopulation nicht in einem günstigen Erhaltungszustand befände.

Wird ein Tier als „vom Aussterben bedroht“ und „nicht in einem günstigen Erhaltungszustand“ bezeichnet, so bedeutet dies zwar in etwa das gleiche – beide Parameter beziehen sich jedoch auf unterschiedliche Kategoriensysteme.

Spricht man über eine Tierart als bedroht, so beruft man sich meist auf die „Rote Liste“ der „International Union for Conservation of Nature and Natural Resources“ (IUCN). Die IUCN unterscheidet dabei zwischen mehreren Gefährdungsstufen, von „Least Concern“, also ungefährdet, bis hin zu „Extinct“ – ausgestorben. Länderspezifisch liegen diese Listen in unterschiedlicher Aktualität vor – die neueste rote Liste für in Österreich gefährdete Säugetiere, die das Umweltbundesamt auf seiner Homepage aufweist, stammt aus dem Jahr 2005. Neuere Daten können nicht zur Verfügung gestellt werden, heißt es aus dem Amt, die Liste werde derzeit aber aktualisiert.

Im Jahr 2005 wurde der Wolf in Österreich jedenfalls als „regionally extinct“ eingestuft. Diese Kategorie wird an Tierarten vergeben, deren letzte fortpflanzungsfähige Individuen tot oder verschwunden sind.

Mittlerweile hat sich freilich einiges getan, die IUCN hat den Wolf 2018 in Europa als „nicht gefährdet“ eingestuft; „regionally extinct“ ist der Wolf in Österreich wohl spätestens seit 2016 nicht mehr, als sich auf dem Gelände des Truppenübungsplatzes Allentsteig in Niederösterreich das erste Wolfsrudel seit Jahrzehnten gründete. Stand jetzt gibt es sechs Rudel in Österreich, fünf davon in Ober- und Niederösterreich, die teilweise auch in Tschechien unterwegs sind; eines im Alpenraum in Kärnten. Wurden von 2009 bis 2015 nur jeweils sieben Wölfe in Österreich nachgewiesen, so waren es im vergangenen Jahr bereits 104. Bei den erwachsenen Wölfen handelt es sich oft auch um Durchzügler, so das „Österreichzentrum Bär Wolf Luchs“. Der WWF geht von 70 Wölfen in Österreich aus.